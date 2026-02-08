Jorge Martín pone fecha a su regreso: volverá a subirse a la Moto GP en Tailandia

El piloto madrileño se subirá por primera vez a la Aprilia esta temporada en los test de Tailandia, el 21 y el 22 de febrero, tras un duro invierno marcado por dos operaciones que pusieron en pausa su presentación

Jorge Martín ya tiene fecha para su esperado regreso a la MotoGP. Ha sido el propio piloto el que ha confirmado su participación en los test de Tailandia que se llevarán a cabo en el Circuito Internacional de Chang los próximos 21 y 22 de febrero. Una buena noticia para el madrileño que ha tenido que pasar dos veces por quirófano este invierno, que podrá finalmente llegar al primer Gran Premio de esta temporada.

El regreso de Jorge Martín

''Mi primer test será en Tailandia para comprender el proceso de desarrollo'', explicaba Jorge Martín en el canal oficial de MotoGP. ''Sé que Aprilia está haciendo un trabajo increíble en el desarrollo. Será muy interesante estar al 100% con esta moto. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Creo que me costará un poco en las primeras carreras, pero el año es muy largo, y si la moto funciona bien y me acostumbro, creo que estaré luchando por los puestos de cabeza'', explicó el piloto, que no ha podido probar la moto en los test de Sepang.

''Ahora tenemos muchos datos del año pasado con Marco Bezzecchi, que tiene un estilo de pilotaje muy similar al mío. Creo que si logro adaptarme bien y estar físicamente listo rápidamente, tendré una oportunidad'', comentaba Martín con muchas ganas de volver. ''Estaré agradecido si puedo luchar con ellos'', reflexionaba pensativo mientras que añadía: ''No hay plan B. Voy a darlo todo para volver a la pelea con estos chicos''.

Una temporada complicada

''La temporada pasada tuve muchas dificultades en la clasificación, pero es difícil entrenar en ese aspecto. Una vez que conozca la moto, lo que puede hacer y sus límites, creo que los tiempos de vuelta llegarán. En cuanto a ritmo y pilotaje, no estoy muy lejos de los demás, así que podría ser solo una cuestión de posición en la parrilla'', comentaba sobre el curso pasado. Un ''año maldito'' como él lo definió: tras coronarse campeón del mundo en 2024, su debut con el equipo oficial de Aprilia estuvo marcado por las lesiones graves y un calvario médico que le impidió defender su corona.

''Creo que estamos retomando el ritmo donde lo dejamos, lo cual es una buena señal. No quiero ser demasiado optimista, pero siento que la moto está funcionando muy bien. Dependerá principalmente de mí adaptarme. Creo que la moto es un poco más fácil de pilotar que la que probé en Valencia, así que estoy contento'', comentaba sobre el test de noviembre y con la esperanza intacta. ''Y también parece que es ligeramente mejor. Ahora solo necesitamos añadir algunos detalles y trabajar en ellos para mejorar un poco más'', concluía Jorge Martín.