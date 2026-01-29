Sigue el efecto dominó en MotoGP: Jorge Martín sustituirá a Quartararo en Yamaha

'Motorsport' ha anunciado que Jorge Martín acabará en Yamaha de cara al año 2027, en otro bombazo del mundial de MotoGP tras la noticia de la marcha de Fabio Quartararo de la marca del diapasón hacia Honda

Sigue el torbellino de informaciones en torno al mundial de MotoGP en 2027. Apenas han comenzado los tests del 2026, pero este jueves va a ser clave en el futuro del certamen, pues se están empezando a definir las piezas del siguiente curso. La gran mayoría de los pilotos saldrán al mercado y los principales equipos no están esperando lo más mínimo para empezar a confeccionar sus duplas. La primera bomba ha saltado con la llegada de Fabio Quartararo a Honda, pero aún quedaba una incluso mayor, la del campeón del mundo de 2024, Jorge Martín, que ocupará el hueco del galo en Yamaha.

El reputado medio 'Motorsport' ha adelantado la noticia de la llega del de San Sebastián de los Reyes a Iwata, en lo que será uno de los grandes movimientos de un mercado que apenas acaba de empezar a agitarse y ya ha soltado dos movimientos de este calibre. El caso del campeón español es diferente al del francés, pues tras un complicadísimo primer año en Aprilia intentó romper el contrato con los de Noale para irse a Honda, pero finalmente no pudo y se quedará este 2026 con los italianos. Así que al elegir en Honda al Diablo, Martinator irá a la escuadra del diapasón.

La gran apuesta de Yamaha

Yamaha no pasa ni mucho menos por su mejor momento, pero hasta hace no mucho era una de las grandes marcas de la categoría reina y ahora, con el motor V4 que estrena este curso, buscará dar un paso al frente y para ello confían en el 89. Martín tenía varias ofertas sobre la mesa, pero una vez que la opción de Honda se fue al traste, finalmente será el encargado de dirigir el futuro de la otra gran marca japonesa, que pondrá todos sus esfuerzos en darle una gran moto. El madrileño firmará por dos años, lo que abre el abanico de posibilidades.

Más allá de Martín, Yamaha se encuentra actualmente en un limbo, aunque puede aclararse muy pronto si la apuesta que han hecho este 2026 con Toprak Razgatlioglu, el rey de Superbikes, que ahora estará a lomos de una de sus motos en el Pramac y en caso de cumplir con las expectativas podría formar dupla con Martín. No obstante, también está Álex Rins, aunque los últimos años del catalán no son nada halagüeños y es posible que se despida de la marca en esta próxima temporada si no revierte la situación.