Jorge Martín sobre el futuro de MotoGP: ''El talento destacará más''

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 habla sobre los cambios que habrá en dos años enfocados en la seguridad de los pilotos

El 2027 va a ser un año revolucionario en MotoGP. El cambio más destacable, la cilindrada, que bajará de 1000cc a 850cc, reduciendo su peso mínimo de 157 a 153 kilos. Jorge Martín, el campeón en 2024 en esta categoría, ha hablado sobre los cambios que avecinan en la competición, pero también de la temporada turbulenta a la que se ha enfrentado este mismo año.

Las lesiones, la odisea de Jorge Martín

El fichaje de Jorge Martín por Aprila fue una noticia bastante ilusionante para el piloto madrileño, que en enero cumple 28 años. Varias lesiones le han ido persiguiendo durante la temporada, pero si hay una que destacó fue la fuerte caída que tuvo durante la carrera sprint del GP de Japón a finales de septiembre, marcando otro parón en el camino del campeón.

En noviembre, en la previa del Gran Premio de Valencia, Jorge Martín explicó a GP One unas palabras bastante sentidas en cuanto fue esta temporada que duele como una herida abierta para el piloto: ''Vuelvo al dorsal 89, el que he usado durante cuatro años en MotoGP. Estaba deseando ponérmelo, porque aunque merecía el 1, no me he sentido representado por como ha ido el año''.

Solo queda mirar hacia el futuro

Una temporada que sin duda estará marcada para siempre en su calendario y una muestra más de como suceden los eventos de la vida que son completamente impredecibles, pasando de lo más alto a verse obligado a parar para recuperarse. Eso sí, aunque estuviese alejado de los focos, Martín siguió la temporada, haciendo hincapié en su compañero de equipo: ''Desde fuera, animé mucho a Bezzecchi. Vi su mejora y pensé que todo lo bueno para él también lo era para mí, porque significaba que la moto era competitiva''.

Una temporada muy intensa para Aprila, que ha sacado una buena puntuación esta temporada, con un Bezzecchi como tercero en la clasificación de pilotos y un quinto puesto en la de constructores: ''Era un proyecto con muchas expectativas para 2026, pero no imaginaba tantos podios ni tantas victorias este año. Es increíble y confirma que tomé la decisión correcta''. Sobre su continuidad en el equipo italiano, prefiere no tirarse a la piscina: ''Pronto hablaremos de ello. De pronto, debo recuperarme y centrarme en hacer una buena pretemporada. Ya veremos que pasa en 2027''.

Y precisamente hablando de dentro de dos años, Jorge Martín también analizó los cambios previstos que tendrá una categoría que el admite que ''retrocede tecnológicamente'' pero donde el espectador disfrutará más: ''Serán motos más pequeñas, con más batalla cuerpo a cuerpo y donde no pesará tanto rodar detrás de otros pilotos. El talento destacará más. Será mejor, porque ahora adelantar es muy difícil y arriesgado. Habrá más espectáculo''.