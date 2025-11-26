La hoja de ruta de Aprilia con Jorge Martín para volver a pelear por el Mundial

Aprilia ha dado un salto de nivel y en 2026 competirá con Ducati por el título, siendo especialmente fuertes gracias a la reincorporación de Jorge Martín, al que ya preparan de forma diferente para que su adaptación sea lo más rápida posible

La temporada de MotoGP por fin llegó a su fin. Esta es la opinión de Jorge Martín, que ha sufrido uno de los peores años de su carrera debido a múltiples lesiones. El piloto español debía defender el título y hacer un equipo competitivo a Aprilia, pero apenas ha podido subirse a la moto. Desde los test de pretemporada Martín ha ido sufriendo diferentes caídas que han derivado en serias fracturas y que le han tenido lejos de la categoría durante toda la temporada.

El de San Sebastián de los Reyes sólo ha participado en siete Grandes Premios, y de forma salteada en el calendario ya que cuando parecía estar recuperado sufría una nueva lesión. Tras recuperarse de la última, sufrida en el GP de Japón, el campeón del mundo pudo aparecer en la última cita del año en Valencia, aunque evidentemente no quiso arriesgar si no coger forma sobre la moto para comenzar de la mejor forma el 2026.

Aprilia ha dado un salto de calidad mientras él se recuperaba de sus lesiones y ya se ha convertido en el principal rival de Ducati para la próxima temporada. Los de Noale están convencidos que 'Martinator' puede aspirar a pelear por el título y ya preparan una hoja de ruta específica para el español.

El plan de Aprilia con Jorge Martín para que luche por el Mundial en 2026

"2025 ha sido un poco irregular, así que la intención es crear una temporada que prevea un enfoque progresivo, paso a paso" confesó Fabiano Sterlacchini, el director técnico de Aprilia, tras los test de pretemporada en Valencia sobre la puesta a punto de Jorge Martín.

El equipo italiano fue el que cerró la sesión con mejores resultados gracias a Marco Bezzecchi, tercero en el campeonato. Sin embargo, confían en ser aún más fuertes cuando Martín esté totalmente recuperado y adaptado a la moto, por lo que preparan un plan específico para él.

"El panorama actual es diferente al del mismo periodo de 2024. La moto ha mejorado y puede ser competitiva con más de un piloto. Con Martín tenemos que crear la alquimia entre su estilo de pilotaje y la moto a la que debe adaptarse, como han hecho Bezzecchi y Fernández, pero al mismo tiempo tenemos que revisar las características de la RS-GP que aún no están en línea con su estilo" confiesa Fabiano, consciente de que el madrileño tendrá que trabajar más que sus compañeros ya que apenas ha probado la moto de esta campaña.

La importancia de Marco Bezzecchi y Raúl Fernández en Aprilia

Aprilia tiene a Jorge Martín como su gran líder para la próxima temporada, pero son un equipo y conocen la importancia de todos sus pilotos para desarrollar el mejor trabajo posible. "Al mismo tiempo, establecemos pruebas con los diferentes pilotos, que es la parte más compleja del trabajo, ya que hay que identificar quién es más sensible a qué y en qué tiene más dificultades, y por lo tanto está interesado en encontrar una solución" reconoció Sterlacchini.