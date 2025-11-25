Marc Márquez revela cómo avanza su recuperación y pone fecha a su regreso con Ducati

Marc Márquez afronta la recta final de su recuperación y ya piensa en subirse a la Ducati, asegurando que el hombro avanza bien, aunque es un proceso lento

Marc Márquez por fin ha podido celebrar este Mundial de MotoGP. El piloto español conquistó el título en el GP de Japón, pero justo en la cita siguiente del calendario, en Indonesia, sufrió una grave caída que le causó serias lesiones y que le impidió volver a subirse a la Desmosedici en lo que restaba de campeonato.

A pesar de este mal sabor de boca para cerrar la temporada, el mayor de los hermanos Márquez ha hecho una temporada prácticamente perfecta, en la que no ha dado opciones a sus rivales, por lo que ha sido galardonado con el primer premio ADN MARCA. En esta entrega de premios, el ya nueve veces campeón del Mundo ha actualizado cómo va su recuperación de esta lesión y ha desvelado la fecha en la que le volveremos a ver sobre la Ducati.

Marc Márquez actualiza cómo va la recuperación de su hombro

El piloto español ha vivido este fin de semana la fiesta que tanto merecía por la consecución de su noveno mundial, y lo ha hecho en su pueblo y junto a su hermano, quién también tenía mucho que celebrar al ser subcampeón. El ilerdense cada vez está en más eventos públicos y sin cabestrillo, lo que hace pensar que su recuperación ya está avanzada, al igual que deja ver su buen estado de ánimo. Pero como la procesión va por dentro, el mayor de los hermanos Márquez ha querido ser él mismo quién actualice su estado de salud tras una nueva lesión en el hombro derecho.

"Estoy bien del hombro, progresando porque se trata de una recuperación lenta. He pasado cinco semanas con el cabestrillo y ahora empezando a ganar movilidad, algo de músculo" ha confesado Marc en esta gala. Además, también ha puesto una fecha clara en la que volverá a subirse a la moto.

Marc Márquez confirma cuándo volverá a pilotar con Ducati

El objetivo de Márquez en estas semanas después de su operación está siendo recuperar movilidad y fuerza en el hombro. Para ello decidió no forzarse por volver a la competición de MotoGP, y ya con los tiempos de recuperación casi cumplidos el ilerdense va a comenzar con la rehabilitación, tratando de volver a ser igual de competitivo.

Por ello, en las próximas semanas va a prepararse para "llegar lo mejor posible a los test de febrero en Malasia", que es la cita imperdible que el piloto de Ducati se ha puesto para su regreso. "Igual antes me subo a alguna moto, pero el primer contacto con la oficial será allí" añade Márquez, que aún no ha probado la GP26.