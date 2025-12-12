El consejo que cambió a Marc Márquez: “Te asegura que no eres tu problema”

Santi Hernández, jefe técnico de Marc Márquez en sus años en Honda, fue una de las personas que más claro le dejó al de Cervera que debía de dar un paso adelante y buscar una nueva aventura para encontrarse a sí mismo

Los últimos años de Marc Márquez han sido una montaña rusa en la que al final todo ha terminado con el piloto español logrando el título de campeón del mundo esta temporada con la Ducati. La séptima corona del de Cervera en la categoría reina, que remata así una época en la que casi acaba retirándose después de una agonía causada por las lesiones, muchas de ellas provocadas por una Honda que fue a la vez, la moto que le llevó al olimpo, pero la que le hizo descender a los infiernos, hasta que decidió en 2024 dar el salto a la Ducati del Gresini.

Tras 10 años con los de Hamamatsu, en los que durante siete arrasó, logrando seis títulos, pero que desde 2019 se habían convertido en un calvario, cada vez se atisbaba el final. Y no solo a nivel físico, si no especialmente al mental, pues cada vez se veía más claro que era incapaz de dar más de lo que podía con esa máquina. El tiempo pasaba y un Marc ya en la treintena parecía poner rumbo al retiro. Hasta que llegar a Borgo Panigale le dio la vuelta a todo. Primero con la GP23 y luego con la GP25, con la que arrasó a todos sus rivales.

Su entorno lo tenía claro

Salir de Honda era una necesidad para él, pero le costó decir adiós a la marca en la que había corrido 10 años. Pero quienes estaban cerca de él sabían que debía hacerlo, por ejemplo, Santi Hernández, su jefe técnico con los nipones, que fue uno de los que más vehemente se lo dijo, como confiesa en el documental ‘Volver’ de DAZN: "Yo es que no tenía ninguna duda. Le dije 'no eres tú el que está acabado. Tienes que marcharte. Ahora mismo no te estamos dando las armas para recuperar eso que tú quieres recuperar, esa felicidad, el disfrutar encima de la moto. Ya no es ganar el Mundial, tú quieres volver a pasártelo bien, porque es lo que te gusta'".

Y es que había llegado un momento en el el 93 sufría más de lo que disfrutaba sobre la moto: "Tú vienes el fin de semana de carreras y no te lo pasas bien, estás, no amargado, pero frustrado. Estás pensando más en el que te quieres ir y desconectar que estar en el circuito, que es donde te gusta estar. Entonces, ahora mismo no tenemos las armas. Lo siento. ¿Qué es una apuesta arriesgada? Sí. Eso no te asegura que mañana vuelvas a ganar, pero sí que te asegura que tú mismo te des cuenta que tú no eres el problema".