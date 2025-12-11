Pedro Acosta pone en el mercado a Pol Espargaró: “Se lo recomendaría a cualquiera del Mundial"

Mientras inicia un año que puede ser clave para él en MotoGP, Pedro Acosta tiene claro la importancia que tiene Pol Espargaró en MotoGP, aunque sabe que está desaprovechado como simplemente piloto de pruebas

Desde que llegó al mundial de Moto3 y comenzó a ganar carreras con una solvencia pasmosa, Pedro Acosta estaba llamado a ser uno de los grandes nombres del futuro en MotoGP. Y es que el joven murciano es uno de esos talentos que salen cada muchos años, a los que ir rápido en moto les sale natural y ganar es el único verbo que conocen en el vocabulario. Sin embargo, sus dos primeras campañas en la categoría reina no han ido todo lo bien que se podía esperar, pues más allá de las dudas que ha mostrado, la moto que ha tenido en KTM no le ha acompañado.

Y eso que en el equipo austriaco han puesto de su parte para hacer una máquina lo más rápida posible, pero les falta mucho trabajo. La crisis que afectó a los austriacos fue un duro golpe, aunque no evitó formar un ‘all star’ con cuatro de los mejores pilotos de la parrilla, con Brad Binder como compañero de Acosta y Enea Bastianini y Maverick Viñales en la escuadra satélite. Además de dos estrellas como pilotos de pruebas, Dani Pedrosa y Pol Espargaró. Y precisamente sobre este último se ha pronunciado el ‘Tiburón’, consciente de que es mucho más que un probador.

Un piloto ‘titular’ haciendo de probador

El piloto de Granollers se quedó sin sitio en la parrilla, pero por las diferentes lesiones que han tenido Bastianini y Viñales este curso, ha pilotado en varias pruebas y nunca ha fallado, de hecho ha dejado muy buenas sensaciones, al punto de que para Acosta está ciertamente desaprovechado su talento: "Hay gente que debería considerar a Pol Espargaró para ficharlo como piloto permanente del campeonato otra vez. Se lo recomendaría a cualquiera del Mundial".

No obstante, eso no quita que para Acosta y para el resto de los titulares de KTM tener a Espargaró es una ventaja muy grande, especialmente para el de Mazarrón, ya que tienen estilos de pilotaje similares y su experiencia le puede ayudar mucho en ciertos circuitos: “Este año ha venido a varias carreras y en muchas ha entrado en Q2. Pol viene aquí sin presión, se lo está pasando bien. En Australia me ayudó mucho rodando delante de mí. Está muy abierto a trabajar y ayudar a la fábrica. Siempre da gusto tener un piloto así. Conduce de forma similar a la mía, agresivo con el neumático delantero, y es bueno para mí tener opciones de alguien con experiencia e información de alguien que es rápido".