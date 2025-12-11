El último aliento de Tardozzi a Marc Márquez en su peor momento

Los últimos años de Marc Márquez en Honda fueron un drama en sí mismo, pues las caídas constantes y todos los problemas lastraron mucho al de Cervera, sin embargo, ahí se encontró un apoyo inesperado en la figura de Davide Tardozzi

Marc Márquez ha conseguido este año ser campeón del mundo de MotoGP 6 años después de su último entorchado con Honda, demostrando que una vez que salió de la escuadra de Hamamatsu, con la que pasó por un momento sumamente doloroso, sufriendo mucho por culpa de las caídas que casi le retiran. Hasta que en 2024 decidió romper con todo y firmar con Ducati, primero por el Gresini y tras un año de ‘transición’ con una moto obsoleta, dando el salto al bloque de fábrica, con el que demostró que es, con mucha diferencia, el mejor piloto de cuantos ocupan la parrilla.

No obstante, apenas hace dos años que estaba sufriendo muchísimo con la Honda, más de lo que cualquiera pudiera imaginarse para un campeón, que alargó su agonía hasta lo inimaginable. Una buena muestra la ha confesado su ahora jefe, Davide Tardozzi, quien se ha remontado al Gran Premio de Alemania de 2023 en el circuito de Sachsenring, el trazado fetiche de Márquez, y que en esa edición fue la guinda de todo lo que se pensaba, llevando al de Cervera a tomar la decisión de dejar todo su pasado atrás y aterrizar finalmente en Borgo Panigale.

El peor momento del campeón

Y es que ahora, que ya ha terminado todo y se ha conseguido el primer gran objetivo del fichaje, Tardozzi ha recordado el momento: "Voy a contar una cosa. Estábamos en Sachsenring hace dos años. Durante los entrenamientos, estaba dando una vuelta con la scooter para observar a los pilotos. En la cuarta caída de Marc, él salió de la pista y se apoyó en el guardarraíl". En ese fin de semana Márquez se fue al suelo cinco veces y parecía que el final estaba cerca y cada vez estaba más lejos de ser el ambicioso campeón que un día fue.

Ahí vio a un Marc hundido y no pudo guardarse sus palabras: "De hecho, hay una imagen suya apoyado. Yo pasé unos minutos después por ahí. Siempre he tenido respeto por Marc Márquez y le dije: 'Marc, quizás ya es hora de cambiar'". No obstante, según él no lo hizo ni mucho menos para influir en su decisión. De ese momento han pasado dos años y el resto es historia, pues ahora mismo le han dado al español las armas para volver a ganar y pese a la lesión actual, tiene en su mano establecer una nueva dinastía.