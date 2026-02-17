La F1 salva a Montmeló y España tendrá dos grandes premios hasta 2032

Aunque el Circuit de Barcelona-Cataluña no será el único en el Gran Premio de España, se ha salvado al apostar por la alternancia con el de Spa-Francochamps

Madrid ha aterrizado en el calendario de la Fórmula 1, pero al menos por ahora no desplazará a Barcelona. Y como buena noticia para pilotos e ingenieros amantes del Circuit de Barcelona-Cataluña, este no desaparecerá del calendario aunque Madring ya sea una realidad. Y es que lo que parecía una guerra entre la Ciudad Condal y la capital, ha terminado apostando por la concordia, aunque con condiciones diferente para cada uno.

Madrid se queda con el GP de España

A partir de 2026, el nombre oficial de Gran Premio de España pasa a ser de Madrid. Se correrá en un nuevo circuito semiurbano en la zona de IFEMA y Valdebebas al que han bautizado como Madring. La capital tiene asegurada la carrera de forma ininterrumpida hasta 2035, siendo la fecha de la primera carrera del 11 al 13 de septiembre.

Y ahora también se ha hecho oficial que Montmeló ha renovado su contrato con la Fórmula 1 hasta 2032, pero con un cambio importante en la nomenclatura: el Gran Premio pasará a llamarse GP de Barcelona-Catalunya. A partir de este 2026 no tendrá carrera todos los años, sino que se irá turnando con el circuito belga de Spa-Francorschamp. Por ahora, seguirá en el calendario los años 2028, 2030 y 2032.

Domenicali, feliz por Barcelona

''Me alegra mucho que sigamos corriendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante los próximos años. El equipo ha invertido de manera significativa en el circuito y ha organizado fantásticos festivales para los aficionados en los últimos años, así que esperamos ver cómo continúan desarrollando la experiencia, tanto para los asistentes a la carrera como para la ciudad en su conjunto'', afirmaba el CEO de la Fórmula 1 en el comunicado de la noticia.

Y es que Montmeló no es solo una pista más, es probablemente el trazado que los pilotos y equipos conocen mejor en todo el planeta. Durante décadas, este circuito fue la sede fija de la pretemporada. Esto se debe a que su trazado tiene un equilibrio perfecto de curvas: tiene una recta larguísima, curvas de alta velocidad -cómo la 3 y la 9- más un sector final muy técnico y lento. Además, está ubicado en una zona donde el viento cambia de dirección drásticamente entre mañana y tarde, siendo todo un reto para los pilotos. También trae buenos recuerdos a los aficionados, ya que Fernando Alonso ganó aquí en 2006 y repitió en 2013, su última victoria en la F1 durante más de una década.