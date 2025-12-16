'Madring' avanza con paso firme y la F1 confirma el regreso de Portimao

Las obras del futuro circuito de Fórmula Uno de Madrid han iniciado una nueva fase con la construcción del edificio de boxes

Mientras algunos continúan protestando e intentando frenar el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, las obras del futuro circuito de la capital española han iniciado una nueva fase con la construcción del edificio de boxes ('pit building'), la zona donde se concentran los garajes de los equipos, las zonas técnicas de uso de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y los espacios vips.El edificio constará de tres plantas de una altura máxima de 18,5 metros y en la inferior se situarán las zonas de trabajo de las escuderías y de estacionamiento de los monoplazas, con catorce garajes modulares, de los que once serán para los equipos y tres para la FIA, informa la organización en un comunicado.En los niveles superiores, se instalará el llamado Vip Paddock Club, con salones, zonas de entretenimiento y terrazas panorámicas con vistas a la pista y a la calle de los boxes, reservadas para empresas, invitados y personalidades.

La particularidad del nuevo edificio es que se integrará con los pabellones 1 y 2 de Ifema Madrid con el fin de que tenga uso una vez que se celebre la carrera y forme parte de la actividad diaria del recinto ferial. El circuito semiurbano bautizado como Madring será la sede del Gran Premio de España de Fórmula Uno desde el próximo año -del 11 al 13 de septiembre- hasta 2035.Las obras de la parcela del área de Valdebebas, anexa a Ifema, continúan según los plazos previstos con el asfaltado de la primera capa base del trazado y en los próximos meses se ejecutarán los otros revestimientos, el intermedio y el de rodadura

Portimao, sede para 2027 y 2028

Por otro lado, la Fórmula Uno ha anunciado que volverá a disputar carreras en el Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimao, durante los años 2027 y 2028, fruto de un acuerdo alcanzado con el gobierno luso, Turismo de Portugal y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Deportivos.

De esta manera, la disciplina regresará a un trazado donde únicamente estuvo en los años 2020 y 2021, con Hamilton superando el récord de victorias del alemán Michael Schumacher en el segundo de ellos; y a un país que ya ha acogido carreras en Oporto, en Monsanto y en Estoril, donde el brasileño Ayrton Senna, posteriormente tres veces campeón del mundo, logró su primera victoria en el año 1985.

"Estoy encantado de ver a Portimão regresar al calendario de la Fórmula 1 y de que el deporte continúe encendiendo la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía hace que los aficionados se levanten de sus asientos", señaló Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula Uno.

"El Gran Premio de Portugal de F1 tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades a lo largo de toda la cadena económica y proyectando al país como un destino competitivo y fiable. Refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, poniendo en valor los territorios y creando oportunidades para las economías locales. Será un evento que, además de ser una fuente de prestigio para nuestro país, potenciará la imagen de Portugal en todo el mundo", indicó Manuel Castro Almeida, ministro de Economía y de Cohesión Territorial.

Por su parte Jaime Costa, presidente y CEO del circuito, apuntó: "Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la Fórmula Uno en Portugal y al Autódromo Internacional do Algarve. El Gran Premio de Portugal mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, ofreciendo un potente impulso para nuestro turismo, la región y la comunidad".