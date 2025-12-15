A Aston Martin, Adrian Newey y Fernando Alonso les sale una jugada maestra

La escudería británica ha conseguido tener un uso del 100% del túnel del viento para la próxima temporada

Quizás todo estaba orquestado en Aston Martin para ello. Quizás a nadie le interesaba que este año Fernando Alonso y Lance Stroll consiguieran más puntos de los alcanzados. Quizás para Lawrence Stroll su equipo ha ganado su 'Mundial'.

Y es que, al haber apostado todo para 2026 -con el fichaje del ingeniero Adrian Newey como estandarte-, seguramente daba igual quedar séptimos que quintos en el Mundial de Constructores. Porque como dijo Fernando Alonso en Abu Dabi, en la Fórmula 1 "o se gana o no se gana". Y gracias a esos dos puntos menos que han alcanzado los pilotos verdes respecto a Racing Bulls, Aston Martin ha conseguido un 100% del uso del túnel del viento para la próxima temporada. O lo que es lo mismo, 320 tandas.

Cabe recordar que dicho porcentaje se reparte en función de la clasificación que haya obtenido en la clasificación el curso anterior. Sin duda, una ayuda extra con la que contarán los de Silverstone para un 2026 en la que desean pelear con Red Bull, McLaren y compañía. Y en un año donde los monoplazas de todas las escuderías sufrirán grandes cambios debido a la modificación del reglamento, dicho porcentaje podría ser crucial en el desarrollo de un AMR26 campeón.

Algo similar le va a ocurrir a Williams y a Carlos Sainz, quienes dispondrán de un 90%, mientras que las cuatro grandes tendrán el siguiente reparto: McLaren (70%), Mercedes (75%), Red Bull (80%) y Ferrari (85%).

La FIA establece en su reglamento una disponibilidad decreciente de las herramientas aerodinámicas para que los equipos con peores resultados puedan igualarse a los de arriba. Esta tabla se revisará de nuevo el 30 de junio, teniendo en cuenta la clasificación por equipos en ese momento.

Fernando Alonso, avisa

Y si hay una voz experta entre los pilotos esa es la de Fernando Alonso. El asturiano está muy ilusionado, y así lo hizo ver en el Gran Premio de Abu Dabi, con todos los cambios que se avecinan porque sabe que podría sacar tajada fruto de su experiencia si su monoplaza le responde: "Las primeras mejoras serán de medio segundo y no de media décima como han sido este año en el final de reglamento. Por eso, en las cinco o seis primera carreras del año se podrían ver grandes cambios en las prestaciones de cada equipo".

Este es el reparto del uso de túnel del viento:

1. McLaren /70% (224 tandas) / 280h. / 1.400

2. Mercedes / 75% (240 tandas) / 300h. / 1.500

3. Red Bull / 80% (256 tandas) / 320h. / 1.600

4. Ferrari / 85% (272 tandas) / 340h. / 1.700

5. Williams / 90% (288 tandas) / 360h. / 1.800

6. Racing Bulls / 95% (304 tandas) / 380h. / 1.900

7. Aston Martin / 100% (320 tandas) / 400h. / 2.000

8. Haas / 105% (336 tandas) / 420 h / 2.100

9. Audi F1 / 110% (352 tandas) / 440h. 2.200

10. Alpine / 115% (368 tandas) / 460 h. / 2.300

11. Cadillac / 115% (368 tandas) / 460 h. / 2.300