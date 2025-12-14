Grosjean no da crédito: ''No entiendo a Piastri, parecía que su primo estaba al volante''
El piloto de McLaren ha asombrado al que fue piloto de Fórmula 1 por el bache que ha pasado tras el verano
Oscar Piastri estuvo en la cresta de la ola tras la victoria en el GP de Países Bajos, sacándole en aquel instante 34 puntos de ventaja a su compañero de equipo Lando Norris. Un margen de puntos bastante curioso teniendo en cuenta que la otra pata de McLaren ha acabado llevándose el título, mientras que el australiano ha dado un bajón impresionante desde aquel momento, ya que no subió al podio durante seis grandes premios. Max Verstappen también le pasó por encima, quedando subcampeón tras unas buenas actuaciones a final de temporada.
Romain Grosjean sorprendido con Piastri
''Oscar Piastri es al que no entiendo este año. Estaba tan tan tan fuerte antes de las vacaciones de verano, pero después de eso, después de Monza, durante cuatro o cinco carreras, parecía que su primo estaba al volante'', cuenta Romais Grosjean en beIN Sports, que analiza la temporada de Piastri sin entender como el piloto se fue desinflando con el paso de los grandes premios.
Es cierto que volvió a recuperar el ritmo en las dos últimas carreras del curso con dos segundos puestos en Qatar y Abu Dhabi, pero no fue suficiente ni para quedarse con el ansiado primer mundial de Lando Norris ni para superar a Verstappen, que ganó ambas carreras: ''En Qatar, volvimos a ver a Oscar de vuelta: el hombre más rápido en pista y en la pole position. No ganó la carrera, pero eso no importó ese fin de semana. Oscar estaba de vuelta y me pareció sólido en Abu Dhabi. Para entonces, sin embargo, había perdido demasiado terreno'', explicaba Grosjean.
Confianza en el australiano
''Cuando tienes 34 puntos de ventaja y acabas con 13 de desventaja, no es lo que esperas. Pero aprenderá de ello'', cuenta el que fue piloto de piloto de Fórmula 1, afirmando que ''todavía es muy joven y solo lleva pocos años en la Fórmula 1. Ha demostrado muchas cosas buenas y también tiene mucho que dar''.
''Ha demostrado que en ciertos momentos, durante cuatro o cinco carreras, no estaba al nivel que quería, pero si repite lo que se le da bien y soluciona los problemas, será campeón del mundo'', partió una lanza a favor de Piastri, que ya tiene la vista puesta en 2026. No obstante, ha sido un año glorioso para su equipo, McLaren que ha hecho doblete llevándose el mundial de constructores y también el de pilotos, mientras que el australiano ha quedado en tercer lugar.