Carlos Sainz encuentra a su pareja perfecta para soñar con Williams en 2026

La escudería británica ha desvelado la extraordinaria relación que han mantenido el español y el tailandés Alex Albon en este primer año como compañeros

Le costó arrancar y, al final, se le ha quedado corto el Mundial 2025 a Carlos Sainz. El piloto español se estrenó este año con su nueva escudería, tras salir de Ferrari ante la llegada de Lewis Hamilton, y sus primeros meses generaron muchas dudas, menos en su cabeza. El madrileño sabía que todo iba a ser cuestión de tiempo. Y así fue.

Tras conseguir dos podios en sendas carreras dominicales y otro más en una Sprint, Sainz ha firmado un sobresaliente año en un equipo de segunda fila. De hecho, sus números han sido clave para que los de Grove acaben siendo la quinta mejor escudería en la clasificación del Mundial de Constructores.

Así, Williams, a través de su jefe James Vowles, no ha querido desaprovechar el último episodio de The Vowles Verdict y ha destacado que la clave del éxito de este año ha estado en la relación que han mantenido Carlos Sainz y Alex Albon.

Y es que, mientras muchos se ven como rivales, tanto el español como el tailandés se han visto como compañeros desde que empezaron a trabajar juntos: "Desde el primer test en Bahrein hasta Melbourne y el resto de la temporada, los dos han trabajado juntos de forma muy abierta en ‘debriefs’, datos y dirección de ‘set-up’. Es una relación que fue tan fuerte desde el primer minuto como al final del año".

En Williams sabían que Sainz debía afrontar una auténtica revolución en su cabeza y en su forma de pilotar, puesto que llegaba desde Maranello a otra realidad bien distinta. Y por eso fue clave la comunicación que hubo entre Albon y Sainz. El primero le ayudó a entender su nuevo monoplaza: "Alex encontró una forma de pilotar el Williams que era ligeramente diferente al Ferrari, especialmente en la curva 3. Fue muy abierto con Carlos desde la FP1, cuando comentó que no podía seguir cierta línea".

Lejos de sentirse atacado, Sainz acogió dicho consejo como una ayuda vital para seguir con su adaptación y le funcionó. Al final, Albon ha terminado octavo en la general y Carlos noveno, con sólo nueve puntos de diferencia entre ellos, lo que demuestra aún más la alianza que se ha gestado entre dos pilotos que pueden dar mucha guerra en 2026 con el cambio de reglamento.

"Empezamos a dividir bastante los ‘setups’ entre los dos coches. Eso nos permitió explorar dos direcciones diferentes, y luego era el ‘feedback’ honesto tras los entrenamientos lo que nos llevaba a una configuración unificada", explica Vowles.

De hecho, el final de temporada ha sido más brillante el de Sainz que el de Albon y los consejos terminaron yendo en la otra dirección, cosa que Alex agradeció también: "No nos obsesionamos con quién terminó dónde en cada carrera. Esto va de cómo el equipo avanza".