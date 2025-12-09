Carlos Sainz le manda un mensaje a Hamilton y Ferrari antes de cerrar el año

El piloto madrileño ha repasado toda la temporada y ha manifestado todas las sensaciones que ha vivido desde su salida de Ferrari hasta sus dos podios con Williams

Está claro que a ningún piloto le gusta que le quiten su asiento en la parrilla. Y menos si es de una escudería como Ferrari. Pero siendo Carlos Sainz, lo que estaba claro era que no se iba a quedar sin un monoplaza en la parrilla de la Fórmula 1 2025. Tardó en decantarse por una de las ofertas que recibió en aquellos meses de reflexión, pero cuando lo hizo fue porque verdaderamente veía futuro en ella. Y así lo ha demostrado.

Tardó en aclimatarse a su Williams como él mismo avisó de que pasaría. Pero fueron pasando los meses y el madrileño y el equipo británico fueron entendiéndose cada vez mejor. Hasta terminar la temporada con ganas de más. Dos podios dominicales le han hecho terminar el ejercicio con una sonrisa en la boca y, sobre todo, con sensaciones de poder seguir creciendo para la próxima campaña.

Y en una entrevista concedida al diario Marca, Carlos Sainz ha repasado todas sus sensaciones a lo largo de estos doce primeros meses con su nuevo equipo: "Sabía que sería un paso muy complicado, pero James fue muy honesto y muy claro conmigo, me dijo que creía firmemente que se podía cumplir. Dado los progresos que estaban haciendo en el equipo y en el túnel de viento, confié en él y en todo el equipo. Y no solo eso, no solo hemos terminado quintos en el Mundial de Constructores, sino que también hemos podido subirnos al podio y en algunas carreras meternos en la lucha con los equipos de cabeza".

Y como a Ferrari no le han ido muy bien las cosas este año y Hamilton no ha respondido a las expectativas que había con su fichaje, no ha podido evitar la pregunta. El madrileño se lo ha dejado claro tanto a Ferrari como al piloto británico: "Me satisfacen mis dos podios. No me satisface para nada el mal de otro. Me satisface el que yo haya conseguido dos podios con Williams en Bakú y en Qatar, y otro más en la Sprint de Austin y me satisface hacerlo cuando el año pasado había muchas dudas de poder lograrlo".

En este mismo sentido y analizando el año de Leclerc, Sainz ha sido también sincero comparándose con él: "Bueno, por experiencia de años pasados, Leclerc y yo siempre hemos estado muy cerca el uno del otro en el sentido de que los dos ganábamos y hacíamos podios las mismas temporadas por así decirlo. No sé si con este Ferrari hubiese logrado los mismos podios que él. Pero tenga muchas otras cosas en las que pensar ahora mismo y especular sobre estas cosas no me aporta nada. Yo estoy centrado en seguir mejorando con Williams y en asegurarme de que llegamos a 2026 de la mejor manera posible".

Por último y, entre otras preguntas, el piloto español ha dejado claro que no se retirará hasta que sea campeón del mundo: "Me da igual cuándo, yo lo que quiero es serlo. Me da igual serlo con 40, que con 34, que con 36. Creo que el momento de luchar por tu primer mundial, si te llega, que es mucho decir, puede ser en diferentes momentos de tu carrera. Este año le ha llegado la oportunidad a Lando y a Piastri. Tienes que estar en el momento adecuado en el coche adecuado y por supuesto estar listo para pelearlo. A mí, mientras que llegue, me da igual cuándo. Estoy dispuesto a esperar lo que haga falta con tal de poder pelear por ser campeón"..