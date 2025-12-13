Verstappen avisa a los McLaren: ''Nos vemos en 2026''

El neerlandés no acudió a la Gala FIA por recomendación médica, felicitó a papaya por una temporada de película y les recordó que se volverán a ver las caras pronto

Max Verstappen no ha acudido a la Gala FIA en Uzbekistán en la que premiaron a Landon Norris por convertirse en el número 1 mundial. La razón por la que no fue nada tenía que ver con los resultados -el neerlandés se quedó a dos puntos del título-, si no por fuerza mayor: padece gripe, tal y como ha confirmado Red Bull. Eso sí, ha demostrado que la deportividad siempre es lo primero, aunque ha lanzado un mensaje para los McLaren: ''Nos vemos en 2026''.

McLaren arrasa en la Gala FIA

No hay dudas de que la escudería británica ha vivido uno de su años más impresionantes de su historia, celebrando en 2025 el ansiado título de Constructores y el de pilotos. Una ceremonia en la que el premio tiene nombre y apellido: Lando Norris. Aunque llegar a lo más alto no ha sido fácil, ya que Max Verstappen no se dio por vencido en ningún momento, luchando hasta la última carrera en Abu Dhabi.

El neerlandés le mete miedo a cualquiera de sus rivales, ya que en las últimas carreras dio un subidón dejando haciendo a los McLaren temer por un ajustado título que no se decidió hasta la última décima de la carrera. Verstappen no pudo acudir a la gala en la que se coronó a Norris por recomendación médica, ya que no se encontraba bien y decidió quedarse en casa. Decisión que, por otra parte, tampoco ha sorprendido ya que le tetracampeón no es partidario de los eventos fuera de la competición.

El mensaje de Verstappen

''Enhorabuena a McLaren y, en particular, a Lando. Habéis disputado una temporada increíble y ha sido realmente fantástico poder competir contra vosotros hasta el final. Disfrutadlo, cuidaos, os deseo una velada estupenda y nos vemos en 2026'', dejaba un mensaje el neerlandés con la vista ya puesta en el próximo año que está más cerca que lejos. Un parón que tampoco será muy largo, ya que en poco menos de 50 días empezaran los test y con ello el tic tac del reloj hacia el nuevo reglamento que está ya a la vuelta de la esquina.

Los cambios radicales en el reglamento de la Fórmula 1, que apostará pro coches más pequeños, ligero ágiles con motores con una división de potencia entre combustión y energía eléctrica. Verstappen estrenará además nuevo compañero: Isack Hadjar sustituirá a Yuki Tsunoda en el equipo principal de Red Bull Racing para la campaña que viene.