Hamilton y su crudo año en Ferrari: ''Una frustración insoportable''

La Scuderia no ha vivido su mejor año y el británico lo sabe a la perfección, defendiéndose de los juicios que se han emitido ante él

Es sabido que 2025 no ha sido ni mucho menos la mejor temporada de Ferrari en la Fórmula 1, respaldado por los resultados. Para Lewis Hamilton no ha sido fácil adaptarse a los mandos al SF-25 tras 12 temporadas completas a lo mandos de un Mercedes con el que corrió 246 carreras en total. Charles Leclerc se encuentra en una situación completamente diferente: lleva 6 años con el mismo equipo, por lo que la confianza es mayor que la del recién llegado.

El heptacampeón llegó al equipo italiano con la misión de seguir en su tónica, pero no ha sido posible. 2025 ha sido la primera temporada en la que no ha conseguido ningún podio. Su compañero lo consiguió siete veces, ayudando a la Scuderia a quedar en un cuarto puesto en el mundial de constructores.

Unos problemas de los que Ferrari es consciente

Incluso el director de equipo, Frédéric Vasseur, habló después del circuito de Abu Dhabi sobre un año casi para el olvido: ''Sinceramente, la temporada ha sido difícil, pero desde el primer día en Bahréin estaba claro que el ritmo no era excepcional. Y luego el inicio de curso fue muy complicado para nosotros con la descalificación en China, creo que fue en la segunda carrera. Se pierden 25 puntos, se regalan 6 puntos a los rivales directos y empiezas la temporada un poco a contrapié''.

Pero, ¿qué opina Lewis Hamilton de todo esto? El mítico piloto no se ha cortado al contestar a sus detractores, mucho más lejos de la solución que proponen algunas voces que le instan a abandonar: ''Sigo teniendo un sueño que guardo en mi corazón y para eso trabajo. A todos los que están hablando de mi retirada no quiero decirles nada. Ninguno de ellos hizo lo que yo hice. Así que ni siquiera están a mi nivel. Estoy deseando disfrutar del parón. Ahora no hay mucho que decir sobre esta temporada. Todo lo que podía decir, ya lo he dicho. Ahora sólo miro hacia delante''.

Hamilton y el bache que le ha hecho imposible la temporada

Matteo Togninalli, jefe de ingeniería de la pista de Ferrari tiene claro cual ha sido la falla: ''Cambiar de piloto y cambiar de equipo, sobre todo para un piloto como Lewis, que ha pasado 10 años en el mismo equipo, tiene un cierto nivel de experiencia, es muy difícil para ambas partes, para el piloto y para el equipo''.

''Creo que lo que se ve desde fuera es bastante peor de lo que es. Creo que la relación con Lewis, lo que estamos construyendo con Lewis, es extremadamente positivo. Ha pasado 10 años en el mismo equipo, con la misma gente, y después de 10 meses, creo que ya tenemos un vínculo muy, muy fuerte con él'', concluyó, quitándole peso al asunto.