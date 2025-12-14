Norris hace historia con McLaren y pide guerra para 2026: ''Quiero luchar contra Hamilton''

El ganador de 2025 se apunta a un nuevo reto para la siguiente temporada en la que desea verse las caras con el británico

Vaya temporada la que se ha vivido en la Fórmula 1 este año. Lando Norris se ha hecho con el título mundial, contra un Verstappen que ha luchado hasta el último suspiro para poder alzarse con el tan ansiado trofeo. Una temporada más que exitosa para McLaren, ya que su otro piloto, Oscar Piastri, también estuvo en la lucha. Un campeón en activo a los 26 años que se une al cuarteto formado por Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen.

Lando Norris, orgulloso campeón de la Fórmula 1

La vida y el deporte tiene eventos curiosos que hacen seguir creyendo en las casualidades. Y si se buscan, se encuentras. Este año la diferencia entre el primero, Lando Norris, y el segundo, Max Verstappen, ha sido de tan solo 2 puntos. La menor diferencia desde el año 2008, año en el que Lewis Hamilton se hizo con su primer título mundial, cuando estaba precisamente con McLaren.

Este año se ha puesto fin a la dominancia total del paddock de Red Bull y Mercedes, que se han hecho con todos los títulos individuales desde 2009. A pesar de que Hamilton no ha vivido su mejor año en su llegada a Ferrari, Norris tiene claro que quiere verse las caras con él: ''Me encantaría luchar un poco más contra Lewis. Hamilton ha demostrado ser, probablemente, el mejor de todos los tiempos. Todo el mundo sabe que si alguien puede recuperarse de años difíciles es el señor Hamilton, y me gustaría tener más batallas más contra él'', relataba para Sky Sports F1 tras ganar en Abu Dhabi.

Hamilton, un ejemplo a seguir

''Siempre es un privilegio poder competir contra alguien que es el mejor del mundo. Tienes unos cuantos de ese tipo de piloto genial en la parrilla. Tienes a Fernando (Alonso), a Lewis, a Max (Verstappen)... Muchos de nosotros queremos seguir los pasos de ellos'', se sinceraba el británico que tiene claro que, a pesar de su corta edad, comienza a ponerse a la misma altura de sus ídolos.

2026 será un año convulso debido a la nueva normativa que cambiará para siempre el rumbo de las carreras. Y los pilotos ya son conscientes de que todo va a dar un giro, refiriéndose a esto Lando Norris: ''El año que viene, todos tendrán una oportunidad. Todos lo esperan con ganas. Los rivales buscarán arrebatarme la corona, y yo quiero intentar conservarla. Y espero con muchas ganas que llegue esa batalla''