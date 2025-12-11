Lando Norris vuelve a destronar a Verstappen

El campeón mundial de 2025 se queda también con el codiciado dorsal con el número uno que hasta ahora llevaba Mad Max

Lando Norris aterrizó en la Fórmula 1 hace seis años, pero desde hace dos ha estado empujando en lo más alto para hacerse un hueco. El pasado fin de semana se proclamó campeón del Mundial de F1, mientras que el pasado años fue el subcampeón, superado por Max Verstappen. Aunque el título también implica una gran carga para el imaginario colectivo, sumado al honor de poder portar el próximo año el dorsal con el número 1 que deja caro 'quién mandó' el pasado año.

El exclusivo dorsal que portará Lando Norris

Ese ansiado número 1 en el equipamiento tanto en el coche como en la equipación. Eso sí, hace años que no es obligatorios que el campeón luzca el número, siendo una elección totalmente de los pilotos. Aunque, para el que quiera portarlo, tiene que llegar a lo más alto de la categoría reina. Hay algunos como Lewis Hamilton que optan por no portarlo, manteniendo su reconocible #44. Otros como Max Verstappen, si que prefirieron cambiar su dorsal, manteniéndolo durante cuatro años consecutivos.

Hasta que Norris ha dado el golpe en la mesa: ''Es la tradición. No es solo para mí, es también para todos en el equipo. Todos los que trabajan en McLaren pueden sentirse orgullosos de ser número #1. Ellos han dado todo, y esto también es para ellos'', respondió sobre el tema cuando le preguntaron poco después de hacerse con el título.

Las intenciones de Verstappen

Que el neerlandés no va a poder portar este año el número 1 es algo más que obvio, ya que tras estar aferrado cuatro años al número tendrá que dejarlo en 2026. Aunque muchos han por supuesto que volverá a llevar a la espalda el #33, Verstappen comentó algo completamente diferente: quiere cambiar de número, pero la normativa indica que estos quedan reservados durante dos años desde la última carrera.

Todo indica a que Max Verstappen tiene la intención de utilizar el número 3, aunque hay un problema de peso: el expiloto Daniel Ricciardo, corrió su última carrera el 22 de septiembre de 2024, por lo que a inicio de la temporada aún quedarían unos meses para poder cumplirse esos dos años que indica la normativa. Aunque hay una ventana que puede abrirse para el cuatro veces campeón, y es que el australiano se ha mostrado públicamente como retirado y sin intenciones de volver a la categoría reina, por lo que la luz de la esperanza no se apaga. Eso sí, siempre bajo el criterio de la Federación Internacional del Automóvil y Formula One Management los que dicten sentencia sobre el tema.