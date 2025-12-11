El récord envenenado que ha conseguido Piastri
El australiano se ha hecho con un inesperado 'premio': ha sobrepasado a Carlos Reutemann y ahora es el piloto lideratos sin conseguir ganar el título
Oscar Piastri no ha conseguido coronarse con el ansiado título, pero si ha conseguido batir un récord. El problema es que no es precisamente uno positivo, si no más bien lo contrario. Debe ser bastante frustrante liderar en 15 Gran Premios en la presente temporada y no terminar rematando la faena consiguiendo el Mundial. El australiano, sin comerlo ni beberlo, se ha postulado y ha ganado el récord psicológico de ser el piloto con más lideratos de la Fórmula 1 sin haber ganado un campeonato.
Piastri arrebata el título a Reutemann
Este 'título psicológico' hasta esta temporada lo portaba Carlos Reutemann con 13 lideratos en 1981, es decir, la friolera de 44 años. El argentino se puso en cabeza tras once de las quince carreras, perdiendo el primer puesto en la última prueba por Nelson Piquet, que lograría así el primero de sus tres títulos. En 1977 y 1978, el mítico corredor consiguió liderar en una ocasión en cada una de las temporadas. Piastri tuvo una trayectoria esta temporada bastante homogénea, quitando su primera victoria a su compañero en McLaren, Landon Norris. Desde ahí hasta finales de octubre, se quedó con este hasta sumar los 15.
Lando Norris era otro de los candidatos
El actual campeón del Mundial de Fórmula 1, que se coronó el pasado fin de semana en Abu Dhabi, podría haber sido también uno de los que lucharían por este desafortunado 'título'. Si hubiese perdido su ventaja en esta última carrera, hubiese acabado con ocho lideratos y se habría colocado segundo en la lista. Sí, justo detrás de Reutemann y por delante de Stirling Moss, que consiguió el liderato en siete ocasiones con la maldición de no ganar nunca el título: consiguió cuatro subcampeonatos consecutivos y tres terceros puestos.
Aunque Piastri no es el único piloto actual que se lleva esta 'maldición', hay dos más que tampoco han conseguido ver en su vitrina el mundial: Charles Leclerc y Valtteri Bottas, llegando a conseguir el liderato en cinco ocasiones. El de Ferrari ganó la primera carrera en Baréin y la tercera, que tuvo lugar en Melbourne, aunque la alegría tan solo duró 5 carreras hasta que apareció en escena Max Verstappen. El finlandés ganó la carrera inaugural dos años consecutivos, pero no pudo superar a su compañero Lewis Hamilton, otro de los pesos pesados de la categoría. Bottas no competía como piloto principal en la Fórmula 1 desde finales de 2024, pero actualmente se prepara para unirse al equipo Cardillac en 2026.