Recuerdos de Vietnam por Fernando Alonso

El título de Lando Norris fue un bálsamo para muchos en McLaren, pero especialmente para el team principal Andrea Stella, que cerró una herida que llevaba 15 años abierta

15 años han pasado desde uno de los momentos más dramáticos para cualquiera que siga los deportes de motor en España. Fernando Alonso llegaba al Gran Premio de Abu Dhabi 2010 como líder del mundial y dependía de sí mismo para lograr su tercer título, el primero con Ferrari. Sin embargo, en una carrera dramática en la que Vitali Petrov se convirtió en un muro infranqueable con su Renault, Alonso acabó perdiendo las opciones y Sebastian Vettel fue campeón del mundo, el primero de los cuatro que logró. Y ese momento estuvo en el ambiente este fin de semana en Yas Marina.

Lando Norris llegaba con 12 puntos sobre Max Verstappen y 18 sobre Oscar Piastri, por lo que aunque el neerlandés ganara la carrera, a él le servía con acabar en el podio, y lo hizo perfecto. Esto devolvió la corona a McLaren 17 años después de la última, que databa de Lewis Hamilton en 2008. No obstante, más allá de la total felicidad en Woking, también supuso una gran noticia para el ‘team principal’ actual de los papaya, Andrea Stella, quien en 2010 era el ingeniero de pista de Fernando Alonso, por lo que sintió muy cerca la durísima derrota del español.

Muchas diferencias más allá del resultado

El propio ingeniero italiano confesó nada más ser campeón del mundo que el duro recuerdo estuvo en su cabeza a lo largo del fin de semana, lo que habla de que la herida aún está abierta: "Me hizo pensar en 2010, cuando no ganamos con Ferrari y Alonso aquí". No obstante, esta vez fue muy diferente por muchos aspectos, principalmente por McLaren, que pese a las dudas en varios momentos del año, esta vez no fallaron, haciendo todo perfecto: "Estoy muy orgulloso de cómo ha respondido el equipo esta temporada, del esfuerzo para elevar el nivel respecto a 2024. La demanda ha sido enorme: dos pilotos en la lucha, intentando hacerlo a la manera McLaren, con respeto, unidos…".

Y es que esa es una de las grandes claves que diferencia lo vivido este año con 2010, pues mientras en aquel momento Alonso elevaba las opciones de un Ferrari inferior al Red Bull, esta vez el McLaren era el mejor coche con una diferencia remarcable que precisamente el Red Bull. Esto no quita ni mucho menos mérito, pero si que es una muestra del por qué el palmarés de Alonso se ha quedado en dos títulos, a la espera de lo que pase en 2026.