Fernando Alonso se prepara para estrenar paternidad junto a Melissa Jiménez

El asturiano vive uno de los momentos más especiales de su vida lejos de los circuitos, esperando a sus 44 años su primer hijo junto a la periodista con la que mantiene una relación desde hace dos años

Fernando Alonso ha cerrado la temporada en una sexta posición en el último Gran Premio del año, el de Abu Dhabi. El asturiano ya tiene la mente puesta en 2026, donde correrá la carrera más importante de su vida: será padre por primera vez junto a Melissa Jiménez. Tal y cómo confirma la revista ¡Hola!, la periodista está esperando su primer hijo en común con el piloto, encontrándose en el sexto mes de embarazo.

Fernando Alonso y su deseo de ser padre

En octubre de 2024, Fernando Alonso expresó abiertamente cuál era su deseo más allá de su vida profesional: ''No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados... Ojalá''. Y los rumores a los que apuntaba en las últimas semanas el medio italiano Sky Sport parecen haberse confirmado: Melissa Jiménez , la pareja del piloto desde hace casi tres años está embarazada.

Los rumores se acrecentaron por la ausencia de la periodista en el paddock del GP de Catar, además de que llevaba sin salir ante la cámara desde hace un tiempo. El primer hijo de la pareja nacerá en marzo, tal y como ha confirmado este 10 de diciembre la revista ¡Hola! en su portada. Melissa se está ''cuidando mucho'', y será el primer hijo para Fernando Alonso y el cuarto para ella.

Melissa Jiménez tiene tres hijos fruto de su matrimonio con el futbolista del Real Betis, Marc Bartra: Gala de 10 años, Abril de siete y Max de seis. Según el medio citado, está instalada en Mónaco junto a Fernando Alonso y los hijos de la periodista, que se han adaptado ''a la perfección'' y donde está previsto que nazca el primer hijo del asturiano.

Un hijo muy esperado

El sueño de Fernando Alonso de ser padre no es un secreto, ya que en múltiples ocasiones ha manifestado este deseo que se acrecentó cuando vio a Melissa en su faceta de padre. Aunque el momento ha tenido que retrasarlo debido a su ajetreada vida profesional, tal y como contó en una entrevista para The New York Times en mayo de 2023: ''Quiero tener una familia. Es el mayor sueño de mi vida. [...] Todavía no lo he conseguido por mi forma de vivir''.

Alonso ha sacrificado mucho por estar el lo más alto de la Fórmula 1, como también manifestó hace un par de años en un vídeo para Aston Martin: ''Soy una persona muy familiar. Me encanta pasar tiempo con los míos. En este momento de mi vida, pensé que ya tendría niños y todo este tipo de cosas, pero me encuentro a los 42 años y no los tengo todavía''. Ahora que la dulce espera se ha confirmado, queda más claro aún que 2026 será un año muy especial para Fernando Alonso.