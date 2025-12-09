Oscar Piastri dicta sentencia: “No podíamos hacer más”

Oscar Piastri llegó a tener en su mano el mundial de Fórmula 1, sin embargo, tras un mal final de campaña y pese a mantener sus opciones hasta el final, acabó tercero, lo que le ha llevado a reconocer que no pudo hacer mucho más

El gran derrotado del año en el mundial de Fórmula 1 es indudablemente Oscar Piastri. El australiano estuvo durante buena parte del año liderando la clasificación y por culpa de errores propios y de decisiones cuestionables de McLaren, como la gestión del error en la Prada de Norris en Monza, terminó cayendo en una espiral negativa que le ha costado el título. Pese a ello ha mantenido sus opciones hasta el último día, en el que tras ser segundo en la general ha terminado a 13 puntos de Lando. No obstante, es imposible no pensar en la sensación de oportunidad perdida visto el dominio papaya todo el curso.

Sin embargo, el joven australiano reconoce que su compañero es el “justo” campeón, pues ha tenido una gran temporada y pese a los altibajos, ha sabido ser más constante y rematar el triunfo en la pista, más aún con la tremenda igualdad y el nivel de los rivales: “Lando merece ganar, sé que cada fin de semana que voy a una pista va a ser duro y nos hemos empujado mutuamente durante los últimos tres años. Especialmente en 2025, que ha estado más apretado que nunca. Ha tenido una gran temporada, probablemente los tres la hemos tenido.

Ahora todo cambia para ambos -y para todos- pues 2026 trae la nueva normativa y empiezan de 0. No obstante, tras la bala que han hecho en Woking solo les queda confiar en que lo repitan. De conseguirlo y teniendo en cuenta que el motor Mercedes es el que mejor pinta tiene según los rumores, indudablemente tanto el aussie como Norris van a volver a tener grandes opciones de poner al coche papaya en lo más alto del mundial de Fórmula 1.

Lecciones de valor para el futuro

Pese a que obviamente hubiera preferido un final diferente, este año ha aprendido mucho de sí mismo como piloto y persona, y aunque los resultados no han sido tan gloriosos como se pudo pensar, es consciente de que están incluso por encima de las expectativas que hubiera podido llegar a tener, teniendo en cuenta que este es apenas su tercer año en la categoría reina: “Si me hubieras presentado esta temporada a principios de año, con las poles, las victorias y podios que he conseguido, habría estado bastante contento. Incluso con los momentos duros, he aprendido mucho sobre cómo ser más fuerte en el futuro. Hay decepción, pero puedo estar orgulloso de la temporada y he aprendido muchas lecciones”.