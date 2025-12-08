Norris ya tiene nuevo dorsal para 2026 y mete a Verstappen en un lío

El piloto británico, tras convertirse en el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, ha decidido cambiar de número en su monoplaza

Abran paso al nuevo número uno del mundo de la Fórmula 1: Lando Norris. Tras proclamarse campeón del Mundial 2025 en la última jornada del campeonato, el piloto británico ha cumplido el sueño que tenía desde niño, coronarse en la categoría reina del automovilismo. Y, ahora, quiere lucir su corona lo mejor posible y durante el mayor tiempo posible.

Y con la firme intención de revalidarla en 2026, el piloto de McLaren ha tomado ya una decisión que venía meditando a lo largo de todo este curso: cambiar de dorsal. Y después de lucir el número 4 desde que se estrenara en 2019, el curso que viene llevará el 1 en su monoplaza, por si a alguien se le olvida quién es el vigente campeón a lo largo de la temporada.

Cabe recordar que dicho número sólo lo puede coger quien se proclama campeón del mundo, si bien a todos no les gusta lucirlo. En su día, Lewis Hamilton optó por mantener el 44, aunque el británico también llegó a lucirlo.

Y en declaraciones a Sky Sports, Norris ha argumentado dicho cambio: "Es la tradición. No es sólo para mí, es también para todos en el equipo. Todos los que trabajan en McLaren pueden sentirse orgullosos de ser ‘número uno’. Ellos han dado todo, y esto también es para ellos".

De esta forma, Norris se unirá a una lista de números uno en la que ya figuran pilotos como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, entre otros. En total, contando con él, ya son 52.

Max Verstappen, el perjudicado

La decisión de Norris afecta directamente a Max Verstappen, quien ahora deberá elegir un dorsal nuevo para su monoplaza de Red Bull. La opción más probable sería que volviese a usar el nº33 que usó de 2015 a 2021, pero él ya ha dejado claro ante los micrófonos de DAZN cuál es su favorito: "Lo estudiaré durante el invierno. Pero mi número favorito es el tres. Solo tenemos que ver si será posible".

Y es que, según reza la norma, un dorsal solo puede reutilizarse dos temporadas después de que el piloto anterior deje la F1. Y el número tres lo usó Daniel Ricciardo por última vez.

El monoplaza de Lando Norris de 2026 ya está vendido

McLaren Racing ha decidido poner a la venta nada menos que el monoplaza de 2026 de Lando Norris, el coche de IndyCar de Pato O'Ward del próximo año y el prototipo que disputará el Mundial de Resistencia en 2027. Y en esa subasta, ejecutada por RM Sotheby's, se ha pagado por el futuro coche de Lando Norris 11.480.000 dólares, es decir, casi 10 millones de euros. Y lo más curioso es que el comprador no lo recibirá en su casa hasta 2028, cuando sus innovaciones queden obsoletas.