McLaren le corta las alas a Oscar Piastri

Oscar Piastri parte en el Gran Premio de Dubai desde la tercera posición, justo detrás de su compañero de equipo Lando Norris, sin embargo, desde McLaren le han instado a tratar de mantener la posición desde el inicio

McLaren no quiere saber nada de la guerra entre sus pilotos. Lando Norris y Oscar Piastri están de lleno luchando por el mundial de Fórmula 1, sin embargo no van a poder luchar en igualdad de condiciones en el Gran Premio de Abu Dhabi. El motivo no es otro que Max Verstappen. El neerlandés está entre medias de los dos coches papaya y puede poner en serios aprietos el título de Lando Norris, quien llega a la capital emiratí con 12 puntos de ventaja sobre el neerlandés y 18 por delante de su compañero australiano, por lo que depende de sí mismo.

Par ser campeón necesita, si Verstappen gana, como mínimo subir al podio. Mientras que en el caso de que sea el ‘aussie’ el que triunfe, acabar entre los 5 primeros. Por eso mismo el 4 tiene que correr con la cabeza y mantenerse frío a la espera de que las cosas le salgan bien y no pasa nada extraño que le impide alcanzar esos puestos, algo que con la brutal diferencia que hay entre su coche y el de sus principales rivales, debería ser más que factible. Además de que ni Ferrari ni Mercedes parecen tener este fin de semana armas parea superarlo.

Sin guerras innecesarias

Tras la disputa de la clasificación esté alabado, Verstappen hizo su parte, consiguiendo la pole, lo que le va a dar las armas para salir en busca del triunfo. Sin embargo Norris no falló y le secundó, con Piastri por detrás. Esto permite a McLaren jugar, pues si el australiano hace de ‘stopper’ le permitiría mantener la posición sin problemas. Solo que al estar también involucrado en la pugna por la corona se puede esperar que sea agresivo de salida. Solo que desde el muro no están para nada de acuerdo con esta afirmación y tras negarse todo el año a las órdenes de equipo, algo parece haber cambiado.

Y es que el mandamás de Woking, Zak Brown, ha confesado en Sky Sports que no van a cometer riesgos innecesarios y de cara a la salida van a buscar evitar al máximo posible la posibilidad de que pase nada: "No queremos correr ningún riesgo entre Norris y Piastri. Intentaremos mantener nuestras posiciones al principio". Esto deja en una posición muy complicada a Piastri, pues dinamita sus opciones de superar a su compañero en una de las mayores opciones que podía encontrarse a lo largo de la carrera.