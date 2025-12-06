Las opciones que tienen Norris, Verstappen y Piastri de ganar el Mundial de F1 en Abu Dabi

El favorito es piloto británico, al que le basta con acabar en el podio. Verstappen es quien menos tiene que perder después de cómo se ha desarrollado la temporada. Piastri llega como el gran soñador

El Gran Premio de Abu Dabi cuenta con tres pilotos luchando por una corona y con múltiples variantes para que unos y otros salgan campeón. Por el momento, el inglés Lando Norris (McLaren) -líder del campeonato, con 408 puntos-, el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -segundo, a doce- y el australiano Oscar Piastri, compañero de equipo del primero, del que está a 16 puntos. Y tras acabar la última 'Qualy' del año, estas eran las impresiones de todos ellos:

- Lando Norris: "Hicimos todo lo que pudimos hoy, pero simplemente no teníamos el ritmo en el coche para lograr la 'pole'. Acabé contento con mi vuelta, pero está claro que estoy decepcionado por no estar en la 'pole' el último fin de semana del año. Mañana nos centraremos en hacerlo lo mejor posible. Como siempre, quiero ganar la carrera, así que ése es el objetivo".

- Max Verstappen: "Ha sido una calificación sencillamente maravillosa. Lo hemos hecho todo bien durante todo el fin de semana; afinando bien el coche e introduciendo unos cambios al final que ayudaron algo al monoplaza, lo que me permitió ir más al límite y sacar todo lo posible del mismo. El objetivo es ganar la carrera y luego esperar a tener algo de suerte y poder ganar el Mundial. Es así de sencillo. Saldremos ahí sin nada que perder, en caso de que necesitemos atacar o defender. La batalla más importante tiene que darse mañana, ya que les tenemos que superar por doce puntos; y sabíamos que si queríamos estar en la pelea teníamos que ser primeros".

- Oscar Piastri: "Siento como que hoy optimizamos lo que teníamos. Estoy contento con mis vueltas en la Q3 (la tercera ronda de la calificación), pero simplemente no teníamos el ritmo suficiente para hacerle frente a Max (Verstappen). El ritmo en tandas largas parece bueno, así que veremos qué podemos hacer mañana. Me centraré en hacer la mejor carrera; y ya veremos qué sucede".

Y estas son las distintas combinaciones que se pueden dar este domingo en la resolución del Mundial de Fórmula Uno, que se decidirá en el trazado de Yas Marina:

Lando Norris será campeón en estos casos:

- Acaba en el podio.

- Es cuarto y Verstappen no gana.

- Es quinto y Verstappen no gana.

- Es sexto y ni Verstappen, ni Piastri ganan.

- Es séptimo y ni Verstappen, ni Piastri ganan.

- Es octavo, Verstappen no mejora un tercer puesto y Piastri no gana.

- Es noveno, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no gana.

- Es décimo, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

- No puntúa, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

Verstappen será campeón en estos casos

- Gana la carrera y Norris no sube al podio.

- Es segundo, Norris no mejora el octavo puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.

- Es tercero, Norris no mejora el noveno puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.

Oscar Piastri será campeón en estos casos:

- Gana la carrera y Norris no mejora un sexto puesto.

- Es segundo, Norris no mejora el décimo puesto y Verstappen no pasa del cuarto.