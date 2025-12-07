Verstappen sigue el ejemplo de Hamilton en Abu Dhabi

Max Verstappen tiene que remontar 12 puntos a Lando Norris para ser campeón del mundo de F1 por quinto año seguido y para conseguirlo se agarra a una táctica que hace 9 años ya probó Lewis Hamilton

12 puntos es un mundo en la Fórmula 1, más aún cuando apenas queda una carrera, es decir, 25 en juego. Y esa es la diferencia que tiene Lando Norris sobre Max Verstappen antes de la disputa del Gran Premio de Abu Dhabi. El de McLaren tiene el título en su mano después de que pasar a Kimi Antonelli en la última vuelta en Qatar después de que el italiano sufriera un problema. Con ese 4º puesto en Losail ahora al británico le sirve con acabar entre los 3 primeros en Yas Marina para ser campeón, algo que con el coche que tiene es más que asequible.

Verstappen hasta ahora está haciendo lo suyo. Tiene que ganar la carrera y a partir de ahí esperar que alguien se cuele entre él y Norris. Por lo pronto el neerlandés sale en la primera plaza, pero Norris no ha fallado y partirá en la segunda posición. Por eso mismo le hace falta que entre ambos aparezcan como mínimo dos pilotos. Por un lado está Oscar Piastri, el compañero de Norris y que está en la lucha por el título, a 18 puntos del 4. El australiano parte 3º, así que tendría que pasar a su vecino de garaje. Y por detrás están George Russell y Charles Leclerc, quienes deberían ser los que tengan la opción de dar el sorpasso y complicarle la vida a Norris.

La técnica de Hamilton

Conseguir que Norris no suba al podio no es ni mucho menos fácil, pero Max tiene una opción. Se trata de la técnica que hizo Lewis Hamilton en 2026, cuando llegó exactamente en la misma posición, solo que esa vez era su compañero Nico Rosberg quien tenía la ventaja sobre él. Para tratar de conseguirlo Hamilton empezó a ralentizar deliberadamente la marcha, buscado que así alguien pudiera adelantar a su compañero alemán. Pero no funcionó y Rosberg ganó el título por cinco puntos. No obstante, la táctica de Hamilton podría ser un modelo para el de Hessalt, especialmente si consigue mantener ell primer puesto después de la salida.

Aunque no es tan fácil, o al menos así lo ve el piloto de Red Bull, pues el trazado era un poco diferente entonces y ahora permite una carrera más abierta y con más opciones de adelantar. "Ahora tienes un poco más de efecto rebufo. Entonces, la pista era mucho más lenta". Por era "un poco más fácil" frenar a todo el pelotón entonces y "ahora no es tan fácil con este trazado".