Oscar Piastri quiere vestirse de Alan Jones en Abu Dabi

El joven piloto australiano sólo ha podido quedar tercero en la 'Qualy' y sabe que sus opciones de levantar el título son cada vez menores. Pero mientras haya esperanzas luchará por conseguir su sueño

Después de haber liderado el Mundial de Fórmula 1 en 2025 durante dos tercios del mismo, si hay alguien que se merece soñar hasta el último minuto con ser campeón del Gran Circo ese es Oscar Piastri. El joven piloto australiano de 24 años afronta la última carrera del año sabiendo que sus opciones son mínimas viendo el nivel de Verstappen y el de su compañero Norris, pero también es consciente de que en una carrera de la categoría reina todo puede pasar.

Hacía muchos años que no se llegaba a la última carrera del año con tres pilotos luchando por la corona. Por eso, el Gran Premio de Abu Dabi ha cobrado una expectación máxima y mañana acaparará todos los focos del deporte mundial. Cincuenta y ocho vueltas que dictaminarán en el trazado de Yas Marina quién es el nuevo rey de la F1. Y el propio Piastri quiere ser el segundo de su país en conseguirlo.

Cabe recordar que el primer australiano que se proclamó campeón fue Alan Jones, hace 45 años. Y, ahora, Piastri se niega a renunciar a su sueño mientras le dejen luchar por ellas. Por eso no ha pactado con nadie, por mucho que Norris se lo haya dejado caer en el Media Day.

Y tras la 'Qualy', estas fueron sus sensaciones: "Siento como que hoy optimizamos lo que teníamos. Estoy contento con mis vueltas en la Q3 (la tercera ronda de la calificación), pero simplemente no teníamos el ritmo suficiente para hacerle frente a Max (Verstappen)".

Con nueve victorias en la categoría reina, siete de ellas este año, el piloto oceánico luchará por la décima en Abu Dabi: "El ritmo en tandas largas parece bueno, así que veremos qué podemos hacer mañana. Me centraré en hacer la mejor carrera; y ya veremos qué sucede".

Las opciones que tiene Piastri de salir campeón en Abu Dabi

El Gran Premio de Abu Dabi cuenta con tres pilotos luchando por una corona y con múltiples variantes para que unos y otros salgan campeón. Por el momento, el inglés Lando Norris (McLaren) -líder del campeonato, con 408 puntos-, el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -segundo, a doce- y el australiano Oscar Piastri, compañero de equipo del primero, del que está a 16 puntos.

Y estas son las distintas combinaciones que se pueden dar este domingo en la resolución del Mundial de Fórmula Uno, que se decidirá en el trazado de Yas Marina:

Lando Norris será campeón en estos casos:

- Acaba en el podio.

- Es cuarto y Verstappen no gana.

- Es quinto y Verstappen no gana.

- Es sexto y ni Verstappen, ni Piastri ganan.

- Es séptimo y ni Verstappen, ni Piastri ganan.

- Es octavo, Verstappen no mejora un tercer puesto y Piastri no gana.

- Es noveno, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no gana.

- Es décimo, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

- No puntúa, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

Verstappen será campeón en estos casos:

- Gana la carrera y Norris no sube al podio.

- Es segundo, Norris no mejora el octavo puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.

- Es tercero, Norris no mejora el noveno puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.

Oscar Piastri será campeón en estos casos:

- Gana la carrera y Norris no mejora un sexto puesto.

- Es segundo, Norris no mejora el décimo puesto y Verstappen no pasa del cuarto.