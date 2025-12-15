Cuándo presentan los equipos de Fórmula 1 sus coches para 2026

La nueva temporada de Fórmula 1 empieza a tomar forma mucho antes de que los coches pisen la pista y seis de los once equipos ya han marcado en rojo la fecha del día de la presentación oficial de sus nuevos monoplazas

La temporada 2026 de la Fórmula 1 viene cargada de novedades, incluida la bienvenida a Cadillac como nueva escudería y Audi como fabricante oficial al adquirir el equipo Sauber. Año nuevo, reglas nuevas: el nuevo curso introducirá cambios significativos en el reglamento técnico, las unidades de potencia y la parrilla de equipos. Seis de las once escudería, entre las que se encuentran las que se estrenarán en enero, ya han confirmado las fechas en las que presentarán sus monoplazas.

La Fórmula 1 se prepara para 2026

El reloj de arena está dejando caer sus últimos granos antes del arranque de la nueva temporada de la Fórmula 1. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de casos será un show car, es decir, un prototipo a escala real pero no funcional del monoplaza, diseñado para la exhibición pública, marketing y eventos.

Para los monoplazas definitivos habrá que esperar a los primeros test de pretemporada, que se celebrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 26 al 30 de enero. Eso sí, se desarrollará sin público ni prensa. Hasta el segundo test en Bahrein del 11 al 14 de febrero en Sakhir no se podrá ver a los coches en todo su esplendor y a puertas abiertas.

Estas son las fechas de las presentaciones

Red Bull Racing: Con Max Verstappen y Isak Hadjar. 15 de enero, Show Car

Con Max Verstappen y Isak Hadjar. Racing Bulls: Con Liam Lawson y Arvid Lindblad. 15 de enero, Show Car

Con Liam Lawson y Arvid Lindblad. Audi: Con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. 20 de enero, Show Car

Con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Alpine: Con Pierre Gasly Franco Colapinto. 23 de enero, presentación en Barcelona

Con Pierre Gasly Franco Colapinto. Cardillac: Con Checo Pérez y Valtteri Bottas. 8 de febrero

Con Checo Pérez y Valtteri Bottas. Aston Martin: Con Fernando Alonso y Lance Stroll. 9 de febrero

Con Fernando Alonso y Lance Stroll. Williams: Fecha sin determinar aún

Ferrari: Fecha sin determinar aún

Mercedes: Fecha sin determinar aún

McLaren: Fecha sin determinar aún

Haas: Fecha sin determinar aún

Los principales cambios de la F1

El cambio más grande que se avecina en 2026 es el rediseño de las unidades de potencia, con un 50/50 entre combustión interna y energía eléctrica. Los motores funcionarán con combustible 100% sostenible. Los coches además serán más cortos, estrechos y ligeros, con una reducción de peso mínima de 30kg.

Otros detalles también marcará la diferencia, siendo el sistema DRS eliminado y reemplazado por aerodinámica activa permitiendo una mayor velocidad en recta y facilitando los adelantamientos. Por último, pero no menos importante, entre los grandes cambios se encuentra los neumáticos: los delanteros se reducirán en 25 mm y los traseros en 30 mm, pero se mantendrá las llantas de 18 pulgadas.