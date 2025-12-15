La Fórmula 1 cambia de era: la generación que los pilotos no echarán de menos

Algunos pilotos, como Fernando Alonso, Lance Stroll o Russel hablan sobre los monoplazas que marcaron una era para olvidar

El efecto suelo fue uno de los cambios que se dio desde 2022 con un fenómeno aerodinámico que hace que el coche se ''pegue'' al asfalto mediante una carga aerodinámica que mejora el agarre y la velocidad en las curvas. Aportó novedades en la dinámica, con mayor velocidad en las curvas o estabilidad mejorada, reduciendo la 'estela sucia', el aire turbulento y caótico que sale por detrás de los monoplazas a gran velocidad. Una etapa que no ha gustado nada a pilotos como Fernando Alonso o George Russel, dejando claro que no van a echar de menos este ciclo de la Fórmula 1.

Aston Martin no ha disfrutado del efecto suelo

Fernando Alonso fue contundente en las ruedas de prensa de la FIA al hablar sobre esta etapa que comenzó en 2022, declarando contundente: ''No echaré de menos esta generación de coches, pero creo que el año que viene iremos más lentos y los echaremos de menos, porque siempre quieres ser tan rápido como puedas''. La razón es clara: ''Los coches son muy pesados, muy grandes. El efecto suelo y la altura hace que no sean divertidos de pilotar o seguir a otro coche. La expectativa de esta normativa era tener más acción sobre la pista y no ha sido exitosa''.

Su compañero de equipo, Lance Stroll, ha emitido la misma opinión que el asturiano: ''No lo voy a echar de menos''. Argumenta que los coches ''han sido demasiado pesados y demasiado rígidos'' algo que ''en los últimos años, las lesiones y demás se han convertido en algo más habitual''.

Gasly y Russel tienen opiniones similares

''No han sido los coches más placenteros de conducir'', decía George Russel con una opinión similar a los Aston Martin. ''Suspensión dura, muy cerca del suelo, eso ha generado muchos retos y problemas. Desde 2017 los coches han sido enormes. Todos tenemos ganas de empezar de cero. Creo que es emocionante y creo que va en la dirección adecuada, hacia unos coches más ligeros y pequeños, creo que quizás no lo suficiente, pero como siempre, siempre recuerdas lo bueno del pasado y no te acuerdas de lo malo. Echaremos de menos ese rendimiento de alta velocidad y nos olvidaremos de lo negativo. Así es cómo funciona la vida'', comentaba el piloto de Mercedes.

Según la opinión de Pierre Gasly, el efecto suelo ''ha sido más duro para nosotros dentro del coche, especialmente con todos esos botes y saltos''. Una experiencia que el de Alpine recuerda por los dolores de espalda, que ''ha sufrido mucho más de lo que la gente puede imaginar y de lo que parece desde fuera''. El francés concluye: ''Estoy bastante contento de que nos estemos alejando de eso. En cuanto a la conducción, hemos batido un par de récords en algunas pistas. Así que, en términos de conducción real y velocidad en las curvas, en algunas ocasiones es bastante increíble. Es una sensación increíble dentro de la cabina. Pero estoy seguro de que hay diferentes formas de lograrlo''.

Red Bull y McLaren, los defensores de esta etapa

No todas las opiniones han sido negativas, McLaren y Red Bull se adaptaron a la perfección a las nuevas normas consiguiendo aprovechar al máximo este fenómeno. Ambas escuderías destacaron gracias a sus diseños de suspensión y aerodinámica de suelo más efectivos para generar mayor agarre con menor resistencia de forma estable para sus rivales.