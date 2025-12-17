Montmeló afronta un cambio histórico en la Fórmula 1

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña, nuevo nombre para 2026, tiene todas las papeletas para entrar en rotación con Spa y Portimao en los próximos años

Tras 36 ediciones de forma ininterrumpidas viendo pasar por su circuito a los más grandes de la Fórmula 1, Montmeló da un paso adelante hacia la alternancia. Lo hará con el trazado de Spa-Francorchaps, uno de los más antiguos de Europa, ya que la primera carrera oficial de F1 llegó hace 100 años, en 1925. Tal y como adelantó este miércoles La Vanguardia, el GP de Barcelona-Catalunya estaría a punto de asegurar su permanencia en el calendario del Mundial de F1 hasta 2032 tras las negociaciones del contrato de renovación con la FOM (Formula One Management). Eso sí, su continuidad será en tres años alternos, estando en el calendario en 2028, 2029, 2030 y 2032.

Año nuevo, denominación nueva de Montmeló

Como otra de las novedades de la temporada, el que hasta ahora era conocido como el GP de España pasará a denominarse el Gran premio de F1 de Barcelona-Catalunya, con el estreno de este nombre del 12 al 14 de junio del próximo año. Tal y como confirmó el conseller de Empresa i Treball al citado diario, ''las negociaciones van por buen camino'' pero ''aun no hay nada firmado'' ya que cualquier anuncio al respecto violaría ''el pacto de confidencialidad'' de las reuniones.

Según cuenta el medio catalán, fuentes conocedoras de la negociación afirman que Barcelona pagará un canon cercano a los 28 millones de euros por seguir acogiendo la Fórmula 1 debido al incremento que impone el promotor del campeonato, Liberty Media, el conglomerado mediático estadounidense propietario de los derechos comerciales de la Fórmula 1 desde 2017.

Las rotaciones entre Montmeló y Spa

La renovación de Montmeló y Spa, dos circuitos que ya son parte de la historia de la Fórmula 1 europea, obliga a establecer un nuevo sistema rotatorio de circuitos continentales en el calendario del Mundial. Bélgica anunció un acuerdo de cuatro carreras en seis temporadas, en años alternos: 2026, 2027, 2029 y 3031. Esto encaja a la perfección con las tres temporadas que acogerá Barcelona.

La llegada del 'Madring' en 2026 por 10 temporadas seguidas sin rotación y el cambio del GP de Países bajos por el GP de Portugal para los años 2027 y 2028 indica las permutas que se están originando en el panorama actual de la Fórmula 1. El calendario tiene sus limitaciones claras, 24 grandes premios sin previsión de que aumenten, y un tercio de estas están designados a circuitos europeos, tal y como cuenta Stefano Domenicali, el CEO y Presidente de la Fórmula 1.