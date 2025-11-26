Los organizadores del Gran Premio de Madrid contestan de forma tajante a los rumores de cancelación

Tras venderse la primera remesa de 53.000 entradas, van a sacar esta semana una segunda tanda para las nuevas zonas de gradas habilitadas

Si no querían sopa, el plato lleno. Los organizadores del Gran Premio de España de Fórmula Uno que tendrá lugar en Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026 han contestado de forma tajante a todos aquellos que están divulgando noticias sobre la posible cancelación del mismo o a todos que se están manifestando para que no se celebre por motivos de contaminación.

Y la forma de responder no ha podido ser más tajante. Tras agotarse la primera remesa de 53.000 localidades el pasado mes de septiembre, han decidido sacar a la venta este próximo viernes 28 de noviembre una segunda tanda de entradas en las nuevas zonas de gradas habilitadas, previstas una vez que avancen las obras del trazado. Así, se podrán adquirir billetes para la grada exterior de la curva 13 y de la 5, así como asientos de acceso general, según han informado los promotores del evento en un comunicado.

Madring, nombre del circuito semiurbano donde discurrirá la prueba en el entorno del recinto ferial Ifema y del barrio de Valdebebas, tendrá un trazado de 5,4 kilómetros y 22 curvas, una de ellas con un peralte del 24 por ciento de 550 metros en forma de plaza de toros, bautizada como ‘La Monumental’ en referencia a Las Ventas.

Sin duda, esta es una muestra más de que el proyecto sigue su curso pese a que algunas informaciones apuntan a un retraso en las obras.

Asimismo, esta medida con las entradas va en consonancia con las palabras que pronunció el pasado martes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien aseguró que las obras del circuito de Fórmula 1 de Madrid 2026 iban "a buen ritmo" y que los madrileños podían estar "muy tranquilos" sobre la celebración de la carrera.

Concretamente, fue en el acto de inauguración del 'Tren de la Navidad' de Metro de Madrid, donde acudió junto al cantante David Bisbal y donde se pronunció sobre dichos rumores: "La Fórmula 1 vuelve y volverá a la Comunidad de Madrid a pesar de que la izquierda y la ultra izquierda de esta región, una vez más, traten de boicotear todo lo bueno que sucede. Pero es que lo bueno que sucede en la región es imparable porque Madrid está de moda".

Por su parte, el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado en declaraciones a los periodistas durante el Pleno del Ayuntamiento, que las obras del circuito "van con adelanto respecto del calendario previsto en su ejecución y van perfectamente".

"Y Madrid, a pesar de las reticencias y de lo que molesta a algunos, va a tener un Gran Premio de Fórmula 1, que no va a ser uno de los mejores grandes premios, sino el mejor Gran Premio que va a haber en el calendario", ha apuntado. De hecho, el propio Almeida se alegró de que la venta anticipada de entradas "haya sido un éxito", así como el acuerdo con los patrocinadores.