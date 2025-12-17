Carlos Sainz alerta sobre los monoplazas del próximo año en la F1

El madrileño está muy ilusionado tras el salto que ha conseguido dar su escudería este año. Pero, al mismo tiempo, está preocupado por los cambios que se avecinan

Lo conseguido este año valdrá de muy poco el año que viene en la Fórmula 1. Con el cambio de reglamento, el Gran Circo vivirá una nueva transformación y los pilotos sufrirán las consecuencias a través de sus renovados monoplazas.

Y en este sentido, Carlos Sainz se ha mostrado tan ilusionado como preocupado con la temporada que se avecina. Ha sido en una entrevista con la Cadena Cope, donde el madrileño ha confesado sus sensaciones para 2026: "Sí, a ver, poniendo primero en perspectiva este año, ya el equipo ha pasado de ser noveno equipo a ser quinto equipo, es decir, es un paso adelante muy grande, lo cual me alegra ver y me alegra ser parte también de esa progresión, porque es un paso adelante muy grande en la Fórmula 1, ganar cuatro posiciones de un año para otro quiere decir que estás haciendo las cosas bien y vas en la dirección correcta".

Por el momento, todavía no se ve luchando por el título de pilotos: "Luego, para 2026, de repente ponerme a ganar carreras, yo creo que es un poco pronto, pero sí que espero dar otro paso adelante en el que ojalá nos consolidemos ya como un equipo que está luchando muy cerca de lo que es Ferrari, Mercedes, Red Bull y compañía. Si seremos capaces o no de dar ese paso, que para mí creo que es el paso más complicado, el paso de pasar a ser quinto equipo a estar de repente en la lucha con esos cuatro equipos, no lo sé, pero es lo que me emociona, lo que me motiva y ser parte de esa reconstrucción de Williams sería algo increíble".

El próximo año contará con un motor Mercedes, pero reconoce que no será una ventaja sólo para él: "Yo confío mucho en el motor Mercedes y es una de las razones principales también por las que escogí Williams para este cambio de reglamentación, porque sabía que iba a llevar el motor Mercedes y todo lo que me llegaba del motor Mercedes era y sigue siendo positivo. Pero, ¡ojo! no hay que olvidarse que Mercedes va a tener motor Mercedes, McLaren va a tener motor Mercedes, Alpine va a tener motor Mercedes y Williams va a tener motor Mercedes, así que ya son ocho coches con motor Mercedes a los que hay que batir, dos de los cuales ahora mismo claramente son superiores, sobre todo McLaren. Así que por mucho motor Mercedes, también hay que hacer las cosas bien con el chasis".

Asimismo, Sainz no se olvida de otros grandes favoritos: "Luego, por supuesto que Aston Martin con Honda va a estar ahí, Ferrari va a estar ahí, porque Ferrari siempre está ahí, entonces ya son seis, siete equipos que metes en la pomada que son otra vez los mismos que los que hay ahora".

Por último, ha confesado que su primera impresión sobre los nuevos coches, a través del simulador, ha sido sorprendente: "He probado el coche del año que viene, es un cambio radical en el simulador. Cambia mucho la película, muy diferente, creo que vamos a tener todos que acostumbrarnos, igual que nos costó acostumbrarnos a los híbridos y a la batería, tanto los pilotos como los que lo que lo veis desde casa, y si va a ser más divertido o no, yo creo que va a depender de lo de siempre, de lo apretado que esté la competición".