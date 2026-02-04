Max Verstappen y su ambicioso plan para revolucionar las carreras fuera de la Fórmula 1

El tetracampeón ya trabaja en un proyecto que busca llevar a los pilotos del simulador a las pistas reales, abriendo un nuevo camino y demostrando que su ambición va mucho más allá del Gran Circo: crear un puente entre el mundo virtual y las pistas de carreras

Max Verstappen llegó a la Fórmula 1 no solo para ganar títulos, si no que ha forzado al deporte a evolucionar en aspectos técnicos, legales y generacionales. Un impacto que ahora quiere llevar más allá, diseñando su segunda vida profesional a los 28 años y con mucho que dar aún en la pista.

Verstappen maquina su futuro

Que la vida de Max está relacionada con el mundo del motor es algo más que obvio, pensando ya en su futuro cuando deje de ser piloto profesional. En el programa On the Racetrack habló sobre uno los grandes proyectos que le gustaría desarrollar, contando de lo que más le gusta en la vida: ''Las carreras. Pero no las carreras, ni siquiera yo mismo. Por ejemplo, uno de mis objetivos es traer un piloto simulado al mundo real''.

El plan de Max Verstappen no sería posible sin el salto tecnológico que ha ocurrido en la última década, con la revolución en, por ejemplo, la IA que ha convertido la Fórmula 1 en un laboratorio de datos. Por eso, el piloto sabe que está cerca de ser una realidad: ''Eso ya pasó este año, y le va muy bien. Solo quiero intentar que ese proyecto crezca de forma natural, porque definitivamente es algo que disfruto mucho''.

La precisión en estado puro

Ya ha gestado Verstappen.com Racing Pro Simulation, un centro de entrenamiento que Max ha lanzado en Países Bajos. Su objetivo es analizar cada una de las pisadas y movimientos de los pilotos que utilicen el simulador, siendo tan preciso que si se logra replicar la técnica en el software, se puede aventurar a hacerlo en la vida real en el asfalto. Una estructura de alto rendimiento que cuenta con la metodología de entrenamiento diseñada por el propio piloto de Red Bull.

Verstappen no quiere dejar ningún capítulo de su vida sin explorar, por ello apuesta en un futuro por continuar con el vínculo con la F1 pero a su manera: ''Y, sí, fuera de la Fórmula 1 en el futuro también, porque si bien me gusta estar en la F1 como piloto, no creo que vuelva a la F1 en un rol gerencial, digámoslo así, pero en una categoría diferente, más parecida a las carreras de resistencia''.

Aunque el presente es ahora, y el neerlandés deberá darlo todo para revertir la situación del año pasado. A pesar de que 2025 fue toda una demostración de resiliencia, perdió el Mundial ante Lando Norris por solo dos puntos, por lo que llega a este 2026 con sed de venganza.