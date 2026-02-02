El coco ya está aquí: Mercedes presenta en sociedad su nueva máquina

Mercedes ha presentado este lunes su nueva máquina, el W17, el coche que les convierte en los grandes favoritos de cara al mundial de Formula 1 que arranca en poco más de un mes

El mundial de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y hay un equipo que está llamado a ser el gran coco de este 2026, Mercedes. Tras demostrar unas sensaciones inmejorables en los test privados de Barcelona y con todos los rumores en torno a sus portentoso motor, el cuál es el que mejor ha sabido adaptarse a la nueva normativa, bordeando la legalidad, ha presentado este lunes la máquina con la que George Russell y Kimi Antonelli pelearán por el mundial. El W17, un monoplaza agresivo y que les permite soñar en grande.

Como ha recalcado Toto Wolff, mandamás de la escudería, las nuevas normas les han obligado a emplearse a fondo, pero el resultado parece cumplir con las expectativas iniciales: "La próxima temporada estará marcada por algunos de los cambios en la normativa técnica más exigentes a los que nos hemos enfrentado. Estas normas pondrán a prueba todos los aspectos de nuestra organización, a la vez que crean importantes oportunidades para innovar". Por su parte James Ellison, jefe técnico, ha ido más allá, remarcando la "transformación integral" de casi todos los aspectos del coche, tanto unidad de potencia, como chasis, aerodinámica o neumáticos.

Y con dos pilotos de altísimo nivel van a ser los grandes candidatos a levantar la corona y relevar a McLaren, y aunque la competencia va a ser férrea, Wolff confía en sus hombres: "George se ha convertido en uno de los pilotos más completos y fiables del deporte, un referente en velocidad, inteligencia y liderazgo. Kimi aporta talento y audacia, junto con un afán de aprendizaje que acelera su crecimiento". Todo ello forma el cóctel perfecto entre máquina y piloto para volver a la senda de la victoria que abandonaron en 2021.

Nuevo tercer piloto y una promesa en su programa de jóvenes

Con el fichaje de Valtteri Bottas por Cadillac en Mercedes se quedaron sin tercer piloto, un puesto que asumirá el joven neerlandés Fred Vesti, graduado del programa junior del equipo y que ahora se encargará del trabajo en el simulador, asistirá a las carreras y combinará esto con un programa activo de carreras en la IMSA. Además, el equipo también da la bienvenida a varios nuevos pilotos de desarrollo. Empezando por Doriane Pin, campeona de la Academia de F1 del año pasado, y sobre todo, a una gran promesa como el piloto de paraguayo de F2 Joshua Dürksen, que también se convierte en piloto de desarrollo.