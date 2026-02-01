La sonrisa de Fernando Alonso marca el camino: "Sólo puedo dar las gracias al equipo"

La pretemporada 2026 de Fórmula 1 ha comenzado esta semana en el circuito de Montmeló con cinco días de tests y en el último de ellos debutó Fernando Alonso con el nuevo Aston Martin, y su reacción ha despertado la ilusión de la afición

La temporada 2026 de Fórmula 1 ya ha empezado, y lo ha hecho con cinco días de tests en el circuito de Montmeló. Unas jornadas privadas, en las que la prensa y la afición no tenía acceso, por miedo a lo que pudiera pasar con la nueva normativa, que pone muy en duda todo de cara a este curso. Y aunque el gran dominador fue Mercedes, hay un equipo que ha despertado todo el interés, Aston Martin. El primer coche verde de Adrian Newey y el -probablemente- último de la carrera de Fernando Alonso, quien tras probarlo por primera vez se dejó ver con una sonrisa que hacía mucho tiempo que no se le veía.

"Especial", esa fue la palabra que usó el doble campeón del mundo al valorar sus sensaciones tras la primera toma de contacto con el ARM26, la que va a ser su arma para pelear por todo en este curso, en el que todos parten de cero y los de Silverstone optan a todo: "Fue un momento muy especial salir del 'pit lane'. Es el primer coche hecho por Adrian, junto a Honda, Aramco y con todas estas nuevas reglas. Miramos ya a Bahréin con muchas ganas. Todo el mundo se motiva cuando lo ve en el box cuidando cada detalle. Ves a los mecánicos mirando, intentando captar cualquier comentario suyo. Siempre nos está enseñando algo".

Todo gracias al equipo

En las últimas semanas se puso en duda la presencia de los verdes en Montmeló y aunque no fue hasta el miércoles por la tarde cuando el coche voló hasta España y tras un brutal trabajo el jueves lo estrenó Lance Stroll, que pese al problema de quedarse parado, marcó el camino de Alonso el viernes, lo que ha hecho que el asturiano no pierda la oportunidad de destacar lo que han hecho todos los miembros de la escuadra para conseguirlo: "Han sido semanas muy intensas en la fábrica para tener el coche listo. Llegamos a Barcelona prácticamente en los dos últimos días. El esfuerzo de las últimas 48 horas ha sido fenomenal, así que sólo puedo dar las gracias a todo el equipo".

Y todo con lo que fue un primer día, pues sin haber rodado se dedicó a hacerlo limitado en la velocidad, sin buscar los límites del coche, y dando las máximas vueltas posibles sin problemas hasta las 61 que completó. Pero muy pronto habrá que apretar, algo que ocurrirá más adelante, exactamente en Baréin, durante las seis jornadas de tests repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Esas serán las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial: el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.