Fernando Alonso encuentra brotes verdes en el nuevo Aston Martin

Fernando Alonso ha dado sus primeras vueltas oficiales a bordo del AMR26, en las que ha podido rodar con cierta comodidad, aunque limitado, pero encontrando algunos brotes verdes con los que soñar

El gran momento de la pretemporada de la Fórmula 1 ha llegado este viernes. Pese a que los tests privados de Montmeló han durado toda la semana, no ha sido hasta el último momento cuando Fernando Alonso se ha subido al nuevo Aston Martin, el cuál estrenó el jueves Lance Stroll, y pese a rodar limitado y sin apretar en exceso, no ha tenido problemas reseñables y se va con una sensación más que positiva de cara a lo que le espera en este 2026 en el que todo ha cambiado y Honda y Adrian Newey han multiplicado las esperanzas del asturiano.

El piloto español se puso por primera vez al volante del AMR26, y lo hizo desde un plano de cierta tensión, pues ya debutó en la sesión vespertina del jueves, con Lance Stroll a los mandos, aunque el canadiense apenas completó cuatro vueltas y provocó una bandera roja al pararse a la entrada del 'pit lane'. Ese era el gran miedo, que los problemas volvieran y fuera imposible rodar, sin embargo, desde ese punto de vista la sesión ha sido mucho más tranquila y sin sobresaltos.

Durante este viernes, Alonso, que apura a los 44 años sus opciones de ser campeón del mundo por tercera vez tras los títulos de 2005 y 2006, pudo darle más rodaje, terminando un total de 61 vueltas. La mayoría de ellas fueron con la velocidad limitada, porque la intención de Aston Martin no era ser los más rápidos, sino probar un coche que llegó a Barcelona en la tarde del miércoles y apenas han tenido tiempo de testar hasta este momento. Por la mañana, Alonso dio 49 vueltas, con tiempos rondando el 1:21, según el portal especializado motorsport.com. Por la tarde, aunque dieron muchas menos vueltas (apenas 12) el asturiano llegó a 1:20.7.

Con la mira puesta en Baréin

Lo de Montmeló aunque corto, sirve como primera toma de contacto tanto para Alonso como para el equipo de Silverstone, que están apurando el tiempo para llegar lo mejor posible a la primera prueba de la temporada, que será en poco más de un mes, del 6 al 8 de marzo en Australia. Pero antes aún les quedan varias oportunidades de probarse en pista. Será en Bárein, durante seis jornadas repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Y allí ya no habrá nada más hasta el inicio de las hostilidades.