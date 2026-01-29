El nuevo Aston Martin ya es una realidad: llega, impone y se para en Barcelona

El Aston Martin de 2026 ha comenzado su periplo de este 2026 en los tests de Montmeló, en los que ha salido a la luz el agresivo diseño de Adrian Newey, sin embargo, ha terminado antes de tiempos tras quedarse parado en la entrada a boxes

La gran incógnita de los cinco días de tests privados de Formula 1 en Montmeló era de color verde, del verde de Aston Martin, pues tras anunciar el equipo de Silverstone que su presencia en Montmeló se iba a retrasar y llegar por aire este miércoles a la ciudad condal, finalmente este jueves ha sido el día elegido para saltar a la pista. Y de primeras la sensación ha sido muy drástica, con un brutal diseño del coche, el primero desde que Adrian Newey es el diseñador de la escuadra. Aunque más allá de las sensaciones iniciales, han tenido un susto después de que Lance Stroll se quedara parado en la entrada en boxes.

Stroll fue el encargado de estrenar el AMR26, el coche que emplearán durante la temporada 2026 tanto él como Fernando Alonso, de hecho, es la máquina en la que están puestas todas las esperanzas del asturiano en la que podría ser la última temporada de su carrera. Pero por lo pronto tendrá que esperar, pues ha sido su compañero el protagonistas de este el cuarto día de los entrenamientos en Barcelona, aunque no ha tenido excesivas oportunidades para hacerlo. La primera impresión ha sido muy llamativa, pues el monoplaza, negro por completo, ya que no se develarán los colores hasta dentro de unas semanas, presentaba un diseño agresivo y mucho más extremo que el resto de equipos.

Primero con calma y luego problemas inesperados

Stroll salió al circuito cuando faltaba apenas una hora para que terminara la sesión de tarde. Su objetivo no era todavía marcar buenos tiempos, de hecho, el equipo había anunciado al resto de los participantes del día que en estas primeras pruebas iba a ir a un ritmo mucho menor. El canadiense completó la vuelta de instalación y regresó a los boxes, para volver a salir casi a última hora. Le dio tiempo a marcar un tiempo de 1:46.4, muy lejos de los equipos con más rodaje.

Pero la peor noticia para Aston Martin fue que el AMR26 se quedó parado en la entrada del 'pit lane' justo cuando terminaba la sesión, provocando una bandera roja, que eso sí, no es más que una pequeña piedra en el camino debido a que acaban de poner en marcha el coche y más allá de que no hayan trascendido los motivos, casi todos los equipos han pasado por algo similar. Y ahora llega el momento de Alonso, pues la previsión es que el ovetense sea el piloto elegido para probar el monoplaza en la jornada del viernes.