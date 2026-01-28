El Aston Martin está más cerca de arrancar: Llega a Barcelona, pero falta el montaje

Mientras continúan los tests de pretemporada en Montmeló, el Aston Martin ya está en Barcelona, donde ha llegado procedente de Silverstone, aunque ahora debe ser montado antes de poder rodar el jueves o el viernes

La Formula 1 ya está en marcha desde esta semana, pues en el circuito de Montmeló se están celebrando los primeros tests de pretemporada, cinco jornadas privadas en las que los equipos pueden rodar en tres de ellas para comenzar a medir cuál es su posición apenas a unas semanas de que comience la acción. Con la nueva normativa, que presenta nuevos motores y muchos cambios en el coche, hay un piloto que sueña con vivir su último gran momento, Fernando Alonso, pues la apuesta de Aston Martin a este 2026 es total, con Adrien Newey a los mandos. Pero por el momento no han empezado del todo bien.

El equipo de Silverstone no ha podido estar en las primeras jornadas por algunos retrasos en el desarrollo, sin embargo, la espera ha terminado y será este jueves cuando, si todo va bien, den sus primeros giros de la campaña. Este miércoles ha llegado el AMR26 a Montmeló, previo paso de un vuelo entre Birmingham y Girona que ha generado un gran movimiento en redes sociales. Por lo que ahora, parece que la temporada de Fernando Alonso, quizá la última de su vida, va a comenzar este jueves.

No obstante, la realidad es otra muy diferente, ya que deberían rodar el jueves, pero el coche acaba de llegar y tiene que estar montado por completo. Se han traído al circuito hasta tres unidades de potencia de Honda, por lo que ahora el trabajo es de los mecánicos para ensamblar todo y esperar que no haya el más mínimo problema, ni con el coche, ni con el nuevo motor Honda.

Diferentes estrategias

Un inicio de curso con nueva normativa hace que se abra todo mucho en el paddock, pues cada equipo lleva su ritmo y al final el objetivo es solo 1, llegar al máximo nivel a Australia el primer fin de semana de marzo. Por eso mismo se permite casi todo, aunque es clave dar con la tecla cuanto antes. En el caso de Aston Martin van a tardar, si nada se tuerce esta noche, cuatro días en pasar a la acción, aunque hay equipos que lo tienen mucho peor. Principalmente Williams, que ha optado por ni siquiera estar en Barcelona y ya directamente comenzará en Bahrein. Por otro lado, el campeón de este curso, McLaren, no ha dado sus primeras vueltas hasta el miércoles, por lo que el retraso de los verdes puede no ser tan dramático.