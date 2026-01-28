Y al tercer día, llegó el campeón: McLaren debuta en los tests de Montmeló

Los primeros tests del mundial de Fórmula 1 2026 siguen avanzando en Montmeló y en el tercer día de pruebas ha debutado McLaren, que ya ha dejado ver su nuevo monoplaza, mientras Mercedes sigue siendo el que mejores sensaciones deja

El atípico inicio del mundial de Fórmula 1 sigue avanzando y esta semana están en marcha los tests de Barcelona, cinco días a puerta cerrada en los que cada equipo puede elegir tres para rodar. Hoy miércoles ha sido el día elegido por los campeones, McLaren, que han saltado por primera vez a la pista de Montmeló, mientras que el gran dominador y que mejores sensaciones está dejando, es Mercedes. Las balas plateadas son las favoritas tras todos lo rumores en torno a su adaptación a la nueva normativa y por ahora, cumplen con ese papel.

McLaren ha debutado y ya tiene previsto correr de forma ininterrumpida hasta el viernes por la tarde, pero por lo pronto Lando Norris fue el encargado de hacer rodar el nuevo MCL40 en Barcelona. El inglés salió a la pista alrededor de las 11.00, aunque pasó más tiempo en el garaje por la tarde y volvió a la pista a última hora, según las informaciones que circulan alrededor de los tests, que pese a ser a puerta cerrada, están dejando algunos detalles más que interesantes.

Mercedes sigue mandando

Pero mientras los papaya empieza su camino, en esta intensa jornada de miércoles, el F1 W17 de Mercedes completó más de 150 vueltas, y según los tiempos registrados por 'soymotor.com', con George Russell al volante por la mañana y Kimi Antonelli por la tarde, siguen siendo los más rápidos. El joven italiano marcó, según tiempos no oficiales, la vuelta más rápida de la semana hasta el momento: 1:17.382 con neumáticos blandos. Antonelli superó por dos décimas a su compañero de equipo. Mientras que el resto de protagonistas fueron Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Nico Hulkenberg, que pilotaron los coches de Racing Bulls, Haas y Audi, respectivamente, mientras que en Alpine rodaron los dos pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Quedan dos días

Ahora que ya ha pasado el ecuador de la semana y se acerca el final, en estos dos días que quedan hay equipos que ya han completado dos jornadas de pruebas y ahora tendrán que elegir si rodar jueves o viernes, como son Alpine, Audi, Haas, Mercedes, Racing Bulls y Red Bull, mientras que los cinco equipos restantes pueden correr ambos días, incluidos Cadillac, que solo corrió el lunes; Ferrari, que solo se vio el martes; y el mencionado McLaren, debutante este miércoles. Mientras que Aston Martin ya está en Barcelona y debería debutar el jueves según vaya avanzando el día y Williams decidió saltarse por completo la semana de Barcelona.