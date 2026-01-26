La nueva Fórmula 1 se prueba a escondidas: arrancan los test de pretemporada en Barcelona

La F1 2026 ya está en pista, pero lo hace sin público ni cámaras. El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge el arranque de la pretemporada con un shakedown -no son test realmente- a puerta cerrada, información dosificada y decisiones estratégicas que empiezan a delatar quién llega preparado a este nuevo ciclo y quién suspende

El primer mes del año llega a su fin y la Fórmula 1 de 2026 sigue siendo todo un misterio. Los test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya arrancan hoy lunes 26 de enero y se extenderán hasta el viernes 30, de 9:00 a 18:00. Un shakedown hermético, donde la información que llegará será por parte de los medios oficiales de la F1 ya que la prensa no podrá cubrir el evento al ser a puertas cerrada.

Williams no participa en estos test

El equipo de Carlos Sainz anunció el pasado viernes que no llegaban a tiempo para estas primeras pruebas de la temporada debido a un retraso en el FW48. Eso sí, aseguraron que terminarán los trabajos de simulación para poder preparar los test de Bahréin que tendrán lugar del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero y, por supuesto, el primer Gran Premio de Australia que tendrá lugar el 8 de marzo.

Tampoco lo harán en este primer día en Barcelona ni Aston Martin ni McLaren, con el resto de equipos preparados para las pruebas. Solo queda esperar para saber la previsión meterológica para los próximos días, que según los datos actuales de la AEMET, hay un 90% de posibilidades de que llueva además de alerta amarilla por fenómenos costeros debidos a las rachas de aire. Así que no sería de extrañar que algunos equipos decidan no participar hasta los tres últimos días de estas pruebas.

Es un shakedown, no un test

Lo más desconcertante de todas estas pruebas es que en realidad no son test, si no que es una especie de estreno controlado llamado shakedown: la primera vez que un coche recién ensamblado pisa el asfalto tras haber pasado por la fábrica. A diferencia de un test oficial de pretemporada en el que se busca velocidad y rendimiento, el objetivo del shakedown es puramente funcional. Un movimiento que tiene sentido teniendo en cuenta todos los cambios de la temporada debido a la nueva normativa de la FIA.

Ahora la vista está puesta en que el motor encienda y se comunique correctamente con la batería y el resto de los sistemas electrónicos, comprobando que no pérdidas de aceite, líquido refrigerante o combustible bajo presión real. Los equipos están preparando todo para no tener sorpresas en la primera prueba real. Aunque no hay cámaras, se sabe que equipos como Red Bull, Mercedes, Alpine y Audi están rodando. Destacan Checo Pérez y Valtteri Bottas que están estrenando el nuevo proyecto de Cadillac, mientras que Colapinto está probando el A526 y Lewis Hamilton el Ferrari SF-26 para seguir haciéndole los retoques necesarios.