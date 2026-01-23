Problemas para Fernando Alonso y Carlos Sainz: Aston Martin llega tarde a Montmeló, Williams ni eso

La Fórmula 1 arranca dentro de poco más de un mes en Australia, pero antes será el inicio de los tests de pretemporada, que arrancan la semana que viene en Barcelona, donde va a haber problemas para Fernando Alonso y Carlos Sainz

La Fórmula 1 arranca dentro de poco más de un mes con el Gran Premio de Australia, sin embargo, este curso hay una gran cantidad de tests de pretemporada. Debido a la nueva normativa, que va a hacer que los monoplazas no tengan nada que ver con lo que eran hasta el curso pasado, los equipos están muy tensos pues no saben como se va a trasladar a la pista lo que llevan meses probando en las fábricas. Para empezar, todo arrancará en el circuito de Montmeló, donde habrá cinco jornadas de pruebas desde este lunes y hasta el próximo viernes.

Estos tests han generado mucha polémica, pues son a puerta cerrada para prensa y afición, lo que habla de que no saben muy bien lo que se van a encontrar. Y una buena muestra de que las cosas no van bien es que hay equipos que o no van a estar en Barcelona o van a llegar tarde. Estos son los casos de Williams y Aston Martin. Los de Grove han confirmado este viernes su ausencia, mientras que de los verdes se sabe que en la primera jornada no van a poder rodar. Y no son los únicos en problemas, ya que a Ferrari se le ha parado el coche en un showdown en Manarello.

Aston Martin tarde, Williams no llega

De todos los días que habrá de pruebas, cada equipo puede rodar en tres y los de Silverstone no estarán el lunes. Por las dudas en torno al equipo falta por saber que días elegirán para rodar, pero si que se rumorea que algún día lo harán y Fernando Alonso y Lance Stroll podrán empezar a testar el AMR26, primer coche de Adrian Newey con Aston Martin, y probablemente el último de Fernando Alonso en el gran circo, con el que sueña con convertirse en campeón por tercera vez para despedirse a lo grande.

Peor están las cosas en Williams, pues los de Grove no han superado el test de choque de la FIA y necesitan aún un poco más de tiempo para terminar de perfilar la máquina que llevarán Carlos Sainz y Alex Albon. Así lo han anunciado de forma oficial: "Atlassian Williams F1 Team ha tomado la decisión de no participar en las pruebas de shakedown de la próxima semana en Barcelona tras los retrasos en el programa FW48 mientras continuamos presionando para obtener el máximo rendimiento del auto. En su lugar, el equipo realizará una serie de pruebas, incluido un programa VTT la próxima semana con el coche de 2026 para prepararse para la primera prueba oficial en Bahréin y la primera carrera de la temporada en Melbourne".