Fernando Alonso enciende una mínima luz para Aston Martin

Después de terminar la carrera al sprint en el Gran Premio de China y volver a quedar fuera a las primeras de cambio en la clasificación, Fernando Alonso se muestra optimista de cara al domingo, tanto que confía en terminar

Un pequeño paso para la Formula 1, un gran paso para Aston Martin. Eso es lo que ha supuesto llegar al final de la carrera sprint del Gran Premio de China, lo que invita a pensar en que las cosas pueden ir a mejor en las próximas semanas. Los de Silverstone están a años luz de ser competitivos, sin embargo, si que tienen opciones de, más pronto que tarde volver a ser funcionales y aunque en la qualy de nuevo hayan terminado fuera en la Q1 y sin opciones cercanas de avanzar, Fernando Alonso se ha mostrado optimista, tanto que confía en que el siguiente paso, acabar la carrera larga, se confirme este domingo.

El español expresó hoy su confianza en que la carrera sea la primera en el que pueda completar todas las vueltas sin problemas esta temporada tras verse obligado a abandonar en Australia debido a los problemas de su monoplaza: "No hay ninguna señal de que mañana pueda haber ningún problema. Voy a la carrera pensando que veremos la bandera a cuadros. Creo que es realista". La falta de piezas, los problemas en la unidad de potencia y la poca fiabilidad siguen ahí, sin embargo, parece que no tan visibles como para volver a dejarles sin opciones de cruzar la meta.

Acabar sí, pero sin estridencias

El asturiano se basa en que por ahora el fin de semana ha ido bien, sin problemas ni para el ni para Lance Stroll, por lo que si todo discurre como parece, pueden terminar. Aunque eso sí, van a arriesgar lo mínimo posible, pues para ellos estas pruebas siguen siendo una suerte de pretemporada: "Ambos coches han estado libres de problemas en los libres, la clasificación y la carrera al esprint, y hemos estado fuertes en términos de fiabilidad", agregó el dos veces campeón mundial, quien, en cualquier caso, matizó que "hoy por hoy, no somos muy rápidos".

El gran salto adelante debería llegar en Japón dentro de dos semanas, momento en el que Honda tiene previsto presentar ciertas mejoras en la unidad de potencia, lo que haría que el coche diera un salto adelante muy importante, volviendo a ser competitivo, algo que en estos momentos es poco más que un sueño. De hecho, lo han mostrado en la lucha contra el crono, cuando han terminado a segundos de pelear si quiera por pasar del primer corte en la Q1, siendo 19º Alonso y 20º Stroll.