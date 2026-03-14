George Russell se lleva la sprint, pero Mercedes parece terrenal en Shanghái

George Russell se ha llevado la primera sprint del año tras una carrera que ha tenido de todo, pero en la que los Ferrari han puesto contra las cuerdas al Mercedes, que parece más terrenal que en las sesiones previas

Tras lo que se vio el viernes el primer día en el Gran Premio de China los Mercedes parecían muy por delante del resto, tanto como el más de medio segundo que George Russell y Kimi Antonelli sacaban al resto, sin embargo, la carrera sprint ha puesto las cosas en su sitio, dejando claro que en carrera la diferencia no es tan grande. Russell ha conquistado una prueba corta más divertida de lo esperado, en la que los Ferrari, primero con Lewis Hamilton -tercero al final- y luego con Charles Leclerc, han obligado a esforzarse al máximo al líder del mundial.

La salida, clave

Al igual que pasó en Melbourne, la salida de Ferrari ha sido mejor que la de sus rivales y aunque tenían por delante a Mercedes y McLaren, Hamilton ha sorprendido desde el cuarto puesto llegando detrás de Russell a la primera curva. El hepcampeón del mundo ha demostrado desde ese momento que pese a todo lo atrás que estaban a una vuelta, en carrera si que pueden pelear. Los dos británicos han estado jugando al gato y el ratón, llegando incluso el de Ferrari a dominar hasta que tanta lucha ha afectado a su neumático, dando alas al líder para volver a superarle.

El que ha aprovechado también los problemas de Hamilton ha sido Leclerc, que tras una lucha más dura de lo habitual entre compañeros se ha colocado segundo, buscando irse a por Russell. Por detrás de ellos el que venía como un tiro era Kimi Antonelli, aunque con diez segundos de sanción tras un toque en la salida, donde un error le hizo caer desde la segunda a la 8ª plaza, por lo que no era un rival a tener en cuenta. Ahí parecía todo decidido, hasta que a falta de seis vueltas, un safety car ha devuelto la emoción.

Tres vueltas de infarto

Cuando los pilotos ya estaban centrados en gestionar las gomas para llegar al final el Audi de Nico Hulkenberg se ha quedado parado, provocando un coche de seguridad que ha permitido a los más rápidos entrar a boxes para poner blandos y dar lugar a una mini carrera a tres vueltas. Al pasar por garajes el más afectado ha sido Hamilton, que ha perdido la tercera plaza en favor de un Lando Norris que pasaba por ahí y se ha visto beneficiado, pero le ha durado poco la alegría.

En la resalida Leclerc ha patinado, permitiendo a Russell irse por delante y aunque luego el monegasco se ha mantenido cerca, el británico ha mantenido cierto margen para rematar la victoria con poco más de un segundo de renta. Tras ellos, un Hamilton que ha superado sin problemas al campeón del mundo, que ha sido 4º, justo delante de un Kimi Antonelli que sin la sanción podría haber estado más arriba. Por otro lado, Max Verstappen ha sufrido en la salida y no ha podido pasar de la 9ª plaza Mientras que tenemos que ir hasta la zona baja para encontrar a los españoles, con Carlos Sainz, 12º, y Fernando Alonso en el 17º puesto.