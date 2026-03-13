Todo sigue igual, Russell se corona mientras Sainz y Alonso no levantan cabeza

Los Mercedes siguen siendo la referencia mientras que los españoles no pasan ni el primer corte

La hegemonía de Mercedes sigue sin respuesta. Tras el fallido asalto de Ferrari, ahora es McLaren quien asume el reto de frenar a las flechas de plata en el GP de China. Por su parte, Red Bull sigue desapareciendo, sumido en una crisis de rendimiento preocupante. Mientras los pronósticos se confirma, George Russell empieza empieza a consolidar su camino hacia el titulo mundial, mientras que Fernando Alonso y Carlos Sainz siguen sin conseguir marcar el ritmo que tanto esperan con un Williams y un Aston Martin que no dan para más.

El monólogo de Mercedes

El crono de 1:30.520 no es solo un número, es la confirmación de que el W17 es, sencillamente, un cohete. Mercedes ha destrozado completamente el cronómetro, quedándose a solo siete décimas de la pole de 2025. La brecha de George Russell, seis décimas sobre el resto, evidencia que su única pelea es interna. Mientras tanto, Kimi Antonelli cumple con creces el rol de escudero que ha adoptado, asegurando la primera fila para una escudería que vuelve a dar miedo.

El dominio es tan abrumador que incluso deja en evidencia a McLaren y Ferrari, incapaces de replicar el ritmo del equipo alemán. Mientras, Red Bull inicia la temporada siendo una sombra de lo que fueron. Verstappen parece pelearse con un RB22 que no ofrece respuestas.

La pesadilla de Alonso y Sainz

El 2026 ha arrancado con un bofetón de realidad para Williams y Aston Martin. Mientras que el FW48 es un coche pesado y aerodinámicamente ineficiente, el AMR26 sigue sufriendo sus ya crónicos problemas de fiabilidad. Los resultados en pista son el reflejo de este caos.

Carlos Sainz solo pudo amarrar la 17ª posición, quedándose a apenas dos décimas de pasar el corte. Peor le fue a Fernando Alonso, lastrando a un 19º puesto y a un mundo del tiempo de Franco Colapinto, que marcó la frontera a un segundo en la 16ª plaza. Sin embargo, el drama de Cadillac es mayor. Checo Pérez siquiera pudo rodar en esta misma clasificación al sprint por falta de prestaciones y fiabilidad. Se avecina un año difícil para los pilotos de habla hispana.

Parrilla de salida al sprint del GP de China de F1 en 2026