Ferrari presenta en sociedad su nuevo alerón en China

La escudería Ferrari dejó una de las grandes imágenes de la pretemporada cuando sacó a relucir un nuevo alerón que giraba 180 grandes y tras no mostrarlo en Australia, parece que en China si que se va a poder ver en acción

La Formula 1 ya está totalmente en marcha después del inicio del certamen el pasado domingo en Melbourne. El dominio de Mercedes dejó claro que están uno o varios pasos por delante del resto, pero si hay alguien llamado a pelear con ellos, esa es la escudería Ferrari. Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton dejaron muy buenas sensaciones en Albert Park, pues salvo por un error de estrategia pudieron pelear de tú a tú en gran parte de la carrera, en el el monegasco tuvo el precio del podio. Ahora les queda recortar la diferencia respecto a las balas plateadas y de cara al Gran Premio de China de este fin de semana tienen un as en la manga.

En la pretemporada los ferraristas sorprendieron al mundo con una innovación nunca vista, un alerón trasero que giraba 180 grados. Sin embargo, en Melbourne no lo sacaron a pasear, pero ahora, en Shanghái, va a ser diferente, pues planean utilizarlo para tratar de reducir la diferencia con Russell y Antonelli. La pieza, que tiene el nombre de 'Macarena', porque se parece al baile de la mítica canción de Los del Río, está en el circuito, pues según la revista AutoRacer, hay tres alerones preparados para utilizarse a lo largo de las diferentes sesiones del GP.

Las mejoras, clave

Tras lo que se vio en China quedó claro que Ferrari tenía un muy buen coche, aunque eso sí, lejos de los Mercedes, que debido al nivel de su motor parecen uno o varios pasos por delante, pero no están contentos con eso, pues han dado un paso adelante y quieren avanzar, algo que sabe Fred Vasseur, que ya habla de las posibles mejoras, pero no solo en Manarello, si no también en sus rivales: "Sabemos que tenemos una larga lista de mejoras, pero es cierto para nosotros y para todos en la parrilla".

En un curso como este, en el que los cambios son tan importantes y un acierto puede significar muchas décimas de segundo, Vasseur destaca la necesidad de atinar, aunque a la vez, el comenzar como una de las escuadras punteras es una ventaja muy grande: "El resultado de la temporada se basará en nuestra capacidad de desarrollo, de incorporar mejoras y de producir con rapidez y esto será clave para todos en la parrilla. Prefiero empezar la temporada en buena forma que en mala, pero aún queda mucho camino por recorrer".