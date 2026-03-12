Honda trae 'recuerdos de Vietnam' a Fernando Alonso

Diez años han pasado desde el drama que sufrió Fernando Alonso hace 10 años cuando se subió al McLaren-Honda, el mismo que ahora está reviviendo por culpa de Aston Martin

Fernando Alonso ha sido y es uno de los pilotos más grandes de la historia de la Formula 1, sin embargo, es innegable que su carrera va a estar marcada por lo errores, pero no por los cometidos en la pista, si no en los despachos. Tras su brutal irrupción hace dos décadas cuando se convirtió en doble campeón del mundo con Renault, Alonso ha pasado por McLaren -en diversas etapas-, Ferrari, Renault -también en varias etapas- y ahora Aston Martin, y si algo se ha repetido es que muchas veces el coche que pilotaba le ha impedido lucir todo su potencial.

Eso es exactamente lo que está pasando en 2025, cuando apuntaba a tener su año, pues Aston Martin firmó ingenieros del más alto nivel para ayudarle a llegar a la nueva normativa con opciones de título, pero a la vez se asociaron con Honda y eso hizo añicos sus ilusiones. Ya en McLaren hace 10 años los japoneses dejaron en nada un proyecto que aspiraba a todo y ahora, después de ganar cuatro títulos con Red Bull, en Sakura han vuelto a fallar a lo grande, despertando unos recuerdos muy oscuros en la leyenda ovetense, que está reviviendo ese momento.

Alonso en Australia apenas pudo rodar con muchos problemas, sobreviviendo y aún con todo en contra, dejando buenos momentos, sin embargo, infinitamente lejos de donde aspiraban a estar hace unos meses, algo que indudablemente le traslada a sus peores momentos en Woking: "Este es un deporte muy dramático y cuando ganas un campeonato sólo corriendo contra tu compañero eres un Dios y si sufres, todo se magnifica. Pero en cierto modo, la gente ahora entiende cómo me sentía hace 10 años. Ese proyecto con Honda no era maduro, y ahora la gente lo comprende. Ahora cuando lo ven pues son más agradables y comprensivos".

De nuevo a sufrir en China

Este fin de semana le toca volver a subirse al coche, ahora en Shanghái para el Gran Premio de China, y lejos de aspirar a que las cosas vayan mejor, lo más probable es que de nuevo le toque sufrir a lo grande: "No hay esperanzas distintas, la situación no ha cambiado y será otro fin de semana complicado. Limitaremos las vueltas porque nos faltan piezas, pero intentaremos sacar algo positivo". Lo único positivo es que en dos semanas llegarán a Japón y ahí sí, desde Sakura prometen alguna mejora que cambie las cosas.