Formula 1 2026 GP China en directo | La carrera sprint del Gran Premio de China de Formula 1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz

La Formula 1 sigue avanzando y es el turno del Gran Premio de China, donde este este fin de semana se ponen a prueba todos los grandes pilotos en el mítico trazado de Shanghái

Muy buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera sprint del Gran Premio de China .

La primera carrera corta del año llega en la segunda cita y lo hace con, sobre el papel, una superioridad pasmosa de los dos Mercedes.

Las seis décimas de segundo que sacó George Russell a los McLaren y Ferraris habla de que la diferencia de las balas plateadas respecto al resto es, como poco, muy grande.

El drama lo tienen los españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz que lo van a pasar muy mal y su único objetivo es terminar. Ambos se quedaron fuera en la SQ1 y no se espera que les vaya mucho mejor esta tarde.

Todo preparado en China para el inicio de la carrera. Siempre es importante, pero en una sprint la salida cobra incluso más importancia y en Melbourne vimos que en este arte los Ferrari son los mejores.

Ya está en marcha la vuelta de formación. En unos segundos empezará la fiesta en Shanghái.

Se ha quedado Antonelli , que ha perdido muchos puestos, pero esta vez Russell si que ha podido mantener el primer puesto. Por detrás, salidón de Lewis Hamilton desde la cuarta plaza. Tremendo el británico.

Primero Hamilton!!! Se le da muy bien el trazado y lo ha demostrado con una pasada de altísimo nivel a Russell . Tremendo el de Ferrari.

Ha recuperado la posición Russell, pero Hamilton le ha vuelto a pasar y ahora mismo está primero, manteniendo el margen . Ojo que ya ganó el año pasado aquí.

Está volando Hamilton, además de gestionando la batería a la perfección . Las pocas opciones que pueda tener pasan por eso. Además, Leclerc, tercero, empieza a estar más cerca de ellos que los McLaren de él.

Jugando ahora mismo al gato y el ratón Hamilton y Russell , pasándose y repasándose, pero con el de Ferrari terminando siempre en cabeza tras las zonas de adelantamiento.

Tras quedarse clavado en la salida y caer al 8º puesto, Kimi Antonelli está recuperando puestos y ya está en medio de una dura pelea por el cuarto puesto con los Mclaren.

Ahora Russell ha hecho una vuelta casi perfecta tras pasar a Hamilton en la primera vuelta y está primero con un segundo de ventaja, lo que puede traducirse en una ventaja suficiente para escaparse.

OJO, que hay 10 segundos de sanción a Kimi Antonelli . En su intento por recuperar puestos tras su error de salida ha tocado a Isack Hadjar y eso le va a costar puntos en esta prueba corta.

Los problemas de neumáticos están empezando a aparecer y uno de los más afectados es Lewis Hamilton, que ha cedido la segunda plaza en favor de su compañero Charles Leclerc.

Mientras Russell se escapa y ya tiene 3 segundos de margen, los dos Ferrari están ahora peleando por la segunda plaza . Y ojo que con esta guerra el que se acerca es Antonelli, que ya está a menos de un segundo de ambos.

En lo que se refiere a los españoles hay muchos problemas para ambos . Carlos Sainz está en el 15º puesto mientras que Fernando Alonso marcha 18º. Por otro lado, también sufre Max Verstappen , quien tras una mala salida ha caído y ahora pelea en el puesto 13.

Russell ya se encamina a la victoria y tiene más de cuatro segundos sobre Charles Leclerc, mientras que la única pelea activa interesante es por el tercer puesto, con Antonelli y Hamilton, aunque el italiano tiene 10 segundos de sanción y aunque lo pase, es difícil que amplíe el margen.

Se ha quedado parado el Audi de Hulkenberg y esto ha provocado un coche de seguridad, el cuál los mejores han usado para parar y poner blandos. Vamos a tener una mini carrera tremenda de aquí al final.

Con la entrada de boxes Hamilton ha perdido una posición con Lando Norris . Se vienen unas luchas muy intensas en esta mini carrera.

A punto de retirar el coche de Hulkenberg, por lo que parece que en la siguiente vuelta todo volverá a la normalidad . Esto se va a decidir en una carrera a tres vueltas.

Ha derrapado Charles Leclerc antes de la resalida , lo que le ha dejado sin opciones y Russell ha podido mantener la primera plaza sin problemas. Lo tiene en su mano el británico.

Por detrás Hamilton ha pasado sin problemas a Norris y está por delante . La verdad es que se merece un podio el británico, que ha tenido una gran carrera hoy.

Por delante Leclerc sigue cerca de Russell, a menos de un segundo , pero falta por ver si va a ser capaz de llegar a él en poco más de una vuelta.

Ha apretado Charles Leclerc al final, pero no lo suficiente para incomodar a un George Russell que ha ganado la carrera con más sufrimiento del esperado . Cierra el podio Lewis Hamilton , que lo ha hecho casi todo bien. Por detrás, Lando Norris 4º y Kimi Antonelli 5º tras su error en la salida.

Muchas gracias por acompañarnos en esta madrugada en China. Una sprint muy interesante que invita a pensar en que haya algo de lucha mañana . No obstante, va a depender mucho de lo que pase dentro de unas horas en la clasificación.

La Formula 1 está viviendo este fin de semana su segunda cita del año en el Gran Premio de China, donde además será especial, pues tendrá su primera carrera al sprint de este curso. Las cosas van a ser muy complicadas para los españoles, unos Fernando Alonso y Carlos Sainz que lo van a pasar muy mal y su único objetivo es terminar, al punto de en la clasificación al sprint ni siquiera pudieron pasar la de SQ1, evidenciando los problemas de Aston Martin y Williams.

La gran referencia es Mercedes, pues en la clasificación las balas plateadas han destrozado completamente el cronómetro, quedándose a solo siete décimas de la pole de 2025 gracias al tiempazo de George Russell. La brecha del británico es muy grande, tanto que tiene seis décimas sobre el resto, pues lo que ha quedado claro en la 'miniqualy' en Shanghái es que la única pelea es interna. Pues el gran oponente del 63 es su propio compañero, un Kimi Antonelli que cumple con creces el rol de escudero que ha adoptado, asegurando la primera fila para una escudería que vuelve a dar miedo, pero quiere más y peleará. Como mayores rivales aparecen los Ferrari y los McLaren aunque a años luz.