La preparación de Alonso y Aston Martin para Australia 2026 está por delante del resto

Los de Silverstone arrancan la temporada con una ventaja clave de cara al Gran Premio de Australia. Mientras otros equipos aún afrontan problemas de combustible sostenible para los test de pretemporada, el asturiano podrá probar la nueva mezcla antes que la mayoría, lo que le permitirá adaptar su AMR26 y llegar mejor preparado a la primera carrera del año

2026 es todo un misterio aún, con incógnitas aún en el aire como la polémica de los motores o ahora la de los combustibles sostenibles que tanto dolores de cabeza está dando a las escuderías. El e-fuel tiene un precio elevado, pero además por ahora es limitado, lo que ha planteado dudas a las escudería de cara a los test de Barcelona y Baréin. Aunque parece que Aston Martín y Fernando Alonso no tienen esos problemas de cara a la pretemporada.

Aston Martin se libra de uno de los problemas de 2026

Según publicó Auto Motor undo Sport hace unos días, algunas escuderías podrían estar en un aprieto con el combustible sostenible del que aún no tienen bastante cantidad para poder asumir los test de pretemporada. Todo un problemón ya que eso significa que en los test de la semana que viene en Barcelona los equipos no podrán probar el coche en óptimas condiciones. De hecho, puede que algunas escuderías no usen la gasolina que si tendrán obligación de usar en los Grandes Premios.

Los de Silverstone van por delante

Para que podamos ver el AMR26 en todo su esplendor aún queda unas semanas, Honda presentó esta madrugada en Japón su nueva unidad de potencia que mantiene la ilusión de Fernando Alonso. Aramco, su patrocinador y fabricante de combustible, se ha convertido en uno de los actores principales de esta transición. Y España es clave en esto.

Aramco se alió con Repsol para construir una de las plantas de e-fuels más avanzadas del mundo en el Puerto de Bilbao. Una planta que ha comenzado sus operaciones comerciales entre finales de 2025 y principios de 2026, tal y como informaba BH2C. La petrolera saudita ha construido en su propio país una planta cuyo objetivo es llegar a los 35.000 barriles diarios en el futuro. Pero, ¿qué tiene que ver Aston Martin con todo esto?

La petrolera no solo patrocina a los de Silverstone, si no que también sus socios tecnológicos. Esto significa que mientras otros equipos compran el combustibles a sus proveedores, Aramco ha diseñado una gasolina a medida para el motor Honda del AMR26 de Fernando Alonso. Así que, si no hay ningún imprevisto, todo apunta a que Aston Martin podrá llegar a la pretemporada con la misma gasolina que usarán para las carreras en este año tan turbulento para la Formula 1. Eso sí, hasta que no lleguen los test a puerta cerrada de Barcelona del 26 al 30 de enero y los de Baréin en febrero, el misterio sigue en el aire.