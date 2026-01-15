Fallows rompe el silencio y Aston Martin encara 2026 con más dudas que certezas pese al efecto Newey

Los de Silverston afronta la revolución de la Fórmula 1 con la ilusión de su gran reclamo técnico pero también con dudas. Dan Fallows, exdirector técnico del equipo, ha puesto el foco en la magnitud de los cambios se va a vivir la escudería británica

Año movidito para Aston Martin, que afronta con la misma ilusión que incertidumbre todos los cambios que se avecinan, desde el nuevo campus hasta la reorganización interna pasado, como no, por el nuevo motor Honda. Es por eso que el que fuera el director técnico del equipo durante tres años, Dan Fallows ha advertido que el primer año del nuevo reglamento puede llegar demasiado pronto para aspirar a lo más alto.

Dan Fallows opina sobre el futuro de Aston Martin

Cuando Dan Fallows dejó de ser director de la escudería a finales de 2024, el equipo no se encontraba en su mejor momento. A pesar de que el británico fue clave en el éxito del AMR23 -coche con el que Fernando Alonso logro ocho podios en 2023- en la siguiente temporada fue imposible mantener el nivel, perdiendo terreno ante sus rivales. Dos años después el cambio es notable, destacando la llegada de Adrian Newey en marzo de 2025 y la llegada de Enrico Cardile proveniente de Ferrari, además de una directiva encabezada por Andy Cowel y las nuevas normativas de la FIA.

Fallows rompe ahora su silencio, hablando varios años después de ser despedido de Aston Martin en el podcast de James Allen. Eso sí, cree que el equipo tiene mucho que mejorar a contrarreloj antes del comienzo de la temporada en marzo: ''Es una fase de crecimiento para el equipo, y no debemos olvidarlo. Si bien la incorporación de Adrian marca un gran paso en su desarrollo, sigue siendo un proceso que lleva tiempo''.

Despacito y con buena letra

''Han pasado de ser un equipo y una fábrica bastante pequeños cuando me incorporé a algo mucho más cercano al tamaño necesario, pero lleva mucho tiempo que los distintos departamentos colaboren correctamente'', advertía Fallows de cara a esta nueva temporada. ''Adrian sería el primero en admitir que no se puede pasar de cero a ser un aspirante absoluto al campeonato en un abrir y cerrar de ojos'', señala sobre la inercia técnica, en la que los se diseñan con mucha antelación. Newey no lleva ni un año en en Aston Martin, por lo que es realista pensar que no se puede pasar de nada a todo en tan poco tiempo.

''Creo que la clave para ellos es continuar ese camino por el buen camino. Debería conducir al éxito a largo plazo, pero tal vez no directamente en el primer año del nuevo reglamento'', destacó Fallows, aunque sabe que cualquier cosa puede ocurrir. ''No creo que nadie en el equipo espere que sean aspirantes al campeonato desde el principio. Pero ya he trabajado con Adrian y es capaz de sorprender, ¡así que quién sabe! Pienso que si vemos un buen progreso como equipo estarán contentos este año''. Finalizó hablando del motor de la empresa japonesa: ''Es discutible si el motor Honda estará a la altura de las circunstancias al principio, pero hemos visto que Honda puede evolucionar y ha invertido muchísimos recursos en ello. Así que, aunque no estén donde deberían, lo conseguirán en poco tiempo''.