Stroll suma puntos en el box de Aston Martin, pero su talón de Aquiles sigue siendo la clasificación

Lance se ha convertido en una pieza útil dentro de la escudería británica por su trabajo silencioso y su precisión técnica en el feedback técnico, algo muy valorado en el box. Sin embargo, hay un elemento que sigue lastrando su rendimiento en la Fórmula 1: la clasificación, donde sigue estando por detrás de su compañero Fernando Alonso

Lance Stroll lleva desde la temporada 2017 compitiendo en Fórmula 1, pasando su primer curso con Williams y estando ininterrumpidamente en la categoría los nueve años restantes con Aston Martin. La escudería, dirigida por su padre Lawrence, tiene esperanza de que puede repetir lo de Italia 2020 y Sakhir 2020, consiguiendo en ambas ocasiones subirse al podio con el mono verde.

El segundo coche de los de Silverstone está ocupado por el canadiense, que a simple vista puede parecer que tiene peores resultados que su compañero Fernando Alonso. Sin embargo el director técnico de Aston Martin, Enrico Cardile, ha visto que Lance ha dado con la clave para desarrollar el monoplaza de forma efectiva, tanto o más para el equipo de lo que hace el asturiano.

Stroll y su capacidad de síntesis

El director técnico de Aston Martin elogia en unas declaraciones recogidas por motor.es al pequeño del equipo. A pesar de que Fernando Alonso es conocido por ser el maestro de la información técnica, quiere destacar las indicaciones quirúrgicas que emite Stroll con pocas palabras: ''Stroll tiene mucho talento. Habla menos que Fernando, pero quizás sea incluso más preciso que Fernando, o lo que Fernando dice''.

''Lo bueno para nosotros es que están muy alineados, lo cual diría que simplifica mucho las cosas, simplifica nuestra vida. Eso se debe a que estamos recibiendo comentarios que van en la misma línea. Tienen una sensibilidad diferente en diferentes aspectos de la conducción, pero son sólo detalles'', comentaba Cardile sobre el trabajo con los dos pilotos principales de Aston Martin.

Las diferencias con Fernando Alonso

Mientras que Alonso es conocido por ser comunicativo, analítico y dar muchísima información, Lance Stroll va directo al grano. O al menos eso es lo que piensa el que es director técnico de Aston Martin desde agosto del pasado año, siendo uno de los pesos pesados que trabaja mano a mano junto a Adrian Newey. Los comentarios del canadiense son bastante fáciles de sobrellevar, ayudando a los ingenieros a identificar problemas rápidamente sin tener que filtrar tanta información.

También es importante tener en cuenta la compenetración entre ambos. Si por ejemplo, un piloto dice que el coche se va de morro y el otro dice que de atrás, los ingenieros no saben qué pieza cambiar. Pero esto en Aston Martin no ocurre, ya que al fin y al cabo, ambos intentan remar en la misma dirección. Unas declaraciones positivas para Lance, que ha recibido muchas criticas por parte del público que cree que está ahí por su padre. Los comentarios de Cardile lo que transmiten es que más allá de los resultados en carrera, el trabajo técnico es fundamental para la evolución del coche.

Las comparaciones son odiosas

O al menos, en lo que resultados sobre el papel se refiere. Alonso ha logrado este año un perfect, superando a Stroll en todas las sesiones de clasificación del año. Un contundente 24-0 que reflejó un resultado incómodo: no pudo clasificarse por delante del español en ningún Gran Premio de la temporada, siendo una de las diferencias más abultadas vistas entre compañeros de equipo en la historia reciente de la Fórmula 1.

En la clasificación, la diferencia fue menor, aunque Alonso terminó por delante en la general con 56 puntos y una décima posición mientras que Stroll lo hizo en la dieciseisava posición con 32 puntos. Una brecha notable, pero es cierto que en algunos tramos de la temporada los puntos estuvieron relativamente cerca. También hay que tener en cuenta los problemas con el AMR25 que golpearon a ambos durante el anterior curso, haciendo que a menudo pelearan por entrar en los puntos más que en los podios. El futuro de la escudería esta abierto, y solo queda esperar a ver como se desarrolla esta nueva temporada que cambia por completo los monoplazas.